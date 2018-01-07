Северо-восток США оказался во власти непогоды

Мощная метель обрушилась на северо-восток США в минувшую пятницу. Столбики термометров в регионе показывали до -40 градусов по Цельсию. За прошедшие сутки в результате стихии погибло не менее 18 человек, сообщает ЕНВ.

По данным Национальной метеорологической службы штата Мэн, в некоторых районах в пятницу солнечная погода сменилась резким похолоданием до -40 градусов. Кроме того, в результате сильнейшего снегопада и ветра замело дороги. Рабочие до сих пор расчищают автомагистрали штата от снега и льда.

В этот день не обошлось без жертв. Так, в Северном Чарльстоне в Южной Каролине водитель не справился с гололедом и насмерть сбил пешехода. В связи с непогодой, власти штатов порекомендовали жителям оставаться в своих домах. Всего за последние несколько дней непогода привела к 18 летальным случаям, в том числе, четыре смертельных ДТП произошли в Северной Каролине, еще три – в Техасе.

Как и прогнозировали синоптики, крайне низкие температуры в пятницу сковали территорию от северо-востока США до Среднего Запада. Специалист частной службы метеопрогнозирования AccuWeather Дэн Пидиновски отметил, что выходить на улицу неподготовленным не стоит: "Любая открытая кожа может замерзнуть всего через пару минут".

В пятницу днем на площади Таймс-сквер города Нью-Йорка было заметно меньше посетителей и туристов, чем в предыдущие дни. 22-летний британец Арджун Шах, который учится в Индиане, никогда раньше не был на восточном побережье США. Он прилетел в Нью-Йорк, когда температура была ниже нуля в Рождество 25 декабря. "О, это так плохо! В Лондоне не так страшно", – сказал Арджун, дрожа и пытаясь продолжить снимать площадь. – Я впервые испытываю -10 градусов по Цельсию".

Метеорологи зафиксировали максимальную скорость ветра в этот день на уровне 113 километров в час. Шторм, начавшийся еще в четверг, разбрасывал снег по всему региону. Выпало более 30 сантиметров осадков, в том числе, в Бостоне и штатах Нью-Джерси и Мэн. Как пояснили специалисты, циклон был вызван аномальными перепадами атмосферного давления.

Погодная аномалия сказалась даже на традиционно теплом штате Флорида. В результате порывов арктического ветра с деревьев во Флориде упали десятки игуан. Зоозащитники штата заявили о том, что в результате стихии им удалось спасти более 200 замёрзших морских черепах из замёрзшей воды.

В школах Бостона и Балтимора были отменены занятия. Детям из Нью-Йорка повезло меньше – им пришлось добираться до учебы в непогоду. Образовательные учреждения в Ньюарке (штат Нью-Джерси) открылись на два часа позже, чем обычно.

В результате непогоды парализованной оказалась работа целой сети электричек, обслуживающей маршруты в Нью-Йорке и пригородах Бостона. Экипажи составов ремонтировали замерзшее оборудование и расчищали заснеженные дороги.

Приливная волна в четверг и пятницу достигла на северо-востоке США отметки в 90 сантиметров. В Бостоне был затоплен район вокруг исторической пристани города. По сообщениям местных властей, в порту города была проведена спецоперация по спасению автомобилиста. Пожарные достали его из машины, наполовину провалившуюся под воду. По словам американских властей, всего около 500 сотрудников Национальной гвардии были задействованы в ходе оказания помощи пострадавшим в районе восточного побережья США. Из них 200 человек работали в штате Нью-Йорк.

Более чем 1300 авиарейсов в США были отменены или перенесены к полудню пятницы, большинство из них приходились на три крупных аэропорта Нью-Йорка и международный аэропорт Бостона. Нью-йоркские аэропорты им. Джона Кеннеди и Ла-Гуардия возобновили полеты уже к вечеру пятницы.