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В мире

06 января 2018, 18:20
Северная Корея может принять участие в зимних Олимпийских играх-2018

Северная Корея может принять участие в зимних Олимпийских играх-2018

Об этом заявил член МОК от КНДР

Представитель Северной Кореи в Международном олимпийском комитете Чхан Ун заявил сегодня о том, что КНДР, как ожидается, будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в следующем месяце, сообщает ЕНВ.

"Северная Корея может участвовать в Играх", - заявил журналистам северокорейский член МОК Чхан Ун. Данную новость он сообщил в международном аэропорту Пекина, перед тем, как отправиться в Швейцарию для обсуждения этого вопроса с исполкомом МОК.

Напомним, за день до сообщения Чхана Уна власти КНДР согласились провести официальные переговоры с южнокорейской стороной. Они состоятся в ближайший вторник и станут первой межгосударственной встречей официальных лиц двух стран за более чем два года.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с новогодним обращением, в котором он выразил готовность улучшить связи с Сеулом и отправить делегацию на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые состоятся в период с 9 по 25 февраля. Правительство Южной Кореи и МОК приветствуют предложение Ким Чен Ына. Стороны заявили, что они открыты для переговоров с Северной Кореей.

Метки: Олимпиада, Северная Корея

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