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Общество

06 января 2018, 16:20
По итогам ушедшего 2017 года ТОФ обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ

По итогам ушедшего 2017 года ТОФ обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ

Подводные силы ТОФ завоевали шесть из семи первых мест

Итогом учебно-боевой деятельности флота в 2017 году стали 15 призов Главнокомандующего ВМФ РФ по различным видам боевой подготовки. Это достижение стало лучшим показателем флота за последние 10 лет, сообщает ЕНВ.

По итогам первенства на приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом подводные силы ТОФ завоевали шесть из семи первых мест. Переходящий приз главкома ВМФ за выполнение стрельб баллистическими ракетами завоевал экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Рязань". Корабль в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации выполнил залповую стрельбу двумя баллистическими ракетами по тактическому полю полигона Чижа в Архангельской области.  В нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели лучшим объявлен экипаж АПЛ "Томск", а за выполнение торпедной атаки первое место присуждено экипажу многоцелевой атомной подводной лодки "Кузбасс", который также завоевал приз главкома ВМФ в личном первенстве экипажей всех флотов.

В первенстве среди флотов в лучшую сторону отличились и подводники из Приморья. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Краснокаменск" и "Могоча" стали сильнейшими в своем классе и завоевали призы за торпедную атаку и минные постановки.

Лучшим среди надводных кораблей ВМФ России по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами стали экипаж гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и ракетные катера "Р-11" и "Р-18".

Среди ракетчиков в береговых войсках ВМФ операторы комплексов "Бастион" Тихоокеанского флотов, поделили первое место с коллегами из Северного флота. А в управлении огнем артиллерийских батарей лучших результатов добилось соединение морской пехоты камчатской группировки. Среди авиационных подразделений ВМФ два экипажа противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота не имели себе равных в противолодочной подготовке и в минных постановках.

Метки: ВМФ, ТОФ

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