В приморье за 4 дня нового года зарегистрировано 195 автоаварий

В период с 1 по 4 января на территории Приморского края зарегистрировано 195 автоаварий: 17 - с пострадавшими, 178 - с материальным ущербом. Погибли 6 человек, 22 – получили травмы различной степени тяжести. Резонансные ДТП произошли в Партизанском, Дальнереченском районах и в городе Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Так, 2 января в результате лобового столкновения травмы, не совместимые с жизнью получили четверо граждан. Водитель автомобиля Ниссан Вингроуд не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота Чайзер. Автоавария произошла в районе 29 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека: водитель и один из пассажиров Ниссан Вингроуд: мужчины в возрасте 44 и 36 лет, а также водитель Тойоты Чайзер. Второй пассажир Ниссан Вингроуд, 35-летний мужчина, был доставлен бригадой Скорой помощи в центральную районную больницу села Владимиро - Александровское. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако жизнь мужчины спасти не удалось. На момент автоаварии стаж вождения водителя Ниссан Вингроуд составил 2 года. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Стаж вождения водителя Тойота Чайзер – 6 лет. На месте дорожно-транспортного происшествия внешних факторов, которые могли спровоцировать потерю управления транспортным средством, не выявлено: автоавария произошла в светлое время суток, на прямом участке проезжей части с сухим асфальтовым покрытием. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

3 января во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин. Водитель автомашины Тойота Сиента, двигаясь по проспекту 100-летия Владивостоку в сторону улицы Маковского, в районе дома №72 нарушил правила перестроения и совершил столкновение с автомашиной Тойота Хайлюкс Сурф, двигавшейся в попутном направлении, после чего водитель Тойоты Сиента столкнулся с припаркованной с правой стороны дороги, автомашиной Сузуки Эскудо и Дайхатсу Териос Кид.

В результате происшествии травмы получили водитель и пассажирка Тойоты Сиента. 40-летний мужчина, управлявший иномаркой, госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы. Пассажирка автомашины Тойота Сиента от полученных травм скончалась на месте ДТП.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Тойота Сиента составил 19 лет. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Штраф не оплачен.

Автоавария произошла в темное время суток, при искусственном освящении, на прямом участке проезжей части с мокрым асфальтовым покрытием.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

4 января в Дальнереченском районе края в результате автоаварии на железнодорожном переезде погиб 49-летний мужчина. Столкновение автомобиля Тойота Марк 2 с грузовым составом произошло на 2 км автодороги "Дальнереченск-Рощино-Восток". Установлено, водитель двигался со стороны с.Новопокровка в направлении г.Дальнереченска. Мужчина выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора. В результате столкновения водитель Тойоты скончался на месте происшествия. Его жена и дочь с различными травмами госпитализированы. Стаж вождения погибшего составил 19 лет, в 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, с 1 января на территории региона произошло 195 дорожно-транспортных происшествий, погибли 6 человек, 22 –получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 363 автомобиля.

По видам происшествия распределились следующим образом: