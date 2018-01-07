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Общество

06 января 2018, 14:40
В Приморье проходит акция "Безопасный лёд"
В Приморье проходит акция "Безопасный лёд"

В Приморье проходит акция "Безопасный лёд"

Безопасность рыбаков-любителей обеспечивается оперативными службами

В праздничные дни в Приморье проходит профилактическая акция "Безопасный лёд". Именно в эти дни наблюдается увеличение числа рыбаков-любителей выходящих на лёд морских акваторий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю держит на особом контроле ледовую обстановку, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Инспекторами ГИМС организовано патрулирование морских акваторий.

Так, 5 января сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели профилактический рейд для рыбаков, вышедших на акваторию Амурского залива. Но началось мероприятие с построения сил и средств, и постановки задач на территории Центра ГИМС в бухте Фёдорова. В нём приняли участие инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю, сотрудники городской службы спасения, Управления Росгвардии по Приморскому краю и местной администрации. В ходе построения главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю передал рекомендации по проведению профилактических и спасательных работ представителям ведомств.

"Предупредительная работа проводится при межведомственном взаимодействии с различными спасательными и правоохранительными структурами. Это сделано для того, чтобы эффект от совместной работы приносит наилучшие результаты. Всё это делается для того, чтобы рыбалка приносила людям удовольствие, и ни в кое случае на обернулась трагедией", – отметил руководитель ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

Далее рейдовое мероприятие продолжилось на акватории Амурского залива при использовании катеров на воздушной подушке. Сотрудники ГИМС в очередной раз призвали рыбаков-любителей к соблюдению правил безопасности на льду.

"Выходя на лёд люди не думают, что трагедия может произойти именно с ними и первоочередная задача сотрудников ГИМС рассказать им об этом. Ведь от культуры безопасного поведения на ледовом поле зависят жизни людей", – подчеркнул Леонид Маковецкий.

Бесспорно, зимняя рыбалка – это замечательный вид отдыха. В последнее время он становится очень популярным. В то же время сотрудники МЧС России неустанно напоминают любителям подлёдного лова как не попасть в опасность при данном времяпрепровождении, дают рекомендации и призывают соблюдать правила безопасности.

Несмотря на новогодние праздники Главное управление МЧС России по Приморскому краю работает в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к действиям по предназначению, проводится профилактическая работа с населением.

Метки: МЧС, рыбалка

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