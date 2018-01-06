КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении межгосударственных переговоров

Официальные лица Северной и Южной Кореи проведут официальные переговоры в ближайший вторник, 9 января. Министерство объединения Республики Корея сообщило об этом сегодня, после того как Пхеньян опубликовал заявление, в котором он принял предложение Сеула о переговорах на следующей неделе, сообщает ЕНВ.

В повестку обсуждения войдут Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом на очередном брифинге сообщил официальный представитель министерства Пэк Тэ Хён. "Сегодня утром северокорейская сторона прислала нам по факсу сообщение, согласно которому она принимает предложение Юга о переговорах 9 января", - заявил он.

Встреча состоится в деревне перемирия Пханмунджоме, находящейся в охраняемой демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров на два государства. В этом месте в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, что стало моментом окончания Корейской войны. Ранее Сеул предложил провести переговоры в этой деревне, на что северокорейская сторона ответила согласием. Власти Южной Кореи предложили провести встречу официальных лиц после заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына в первый день нового года. Глава КНДР тогда сказал, что он открыт для переговоров. Официальные лица двух Корей соберутся впервые с декабря 2015 года.

Президент Южной Кореи Мун Джэин сказал, что его страна будет тесно консультироваться с США в процессе диалога между двумя странами. По его словам, власти Южной Кореи уверены, что диалог поможет создать почву для переговоров между США и Северной Кореей по решению ядерной проблемы Пхеньяна.

Между тем, Соединенные Штаты и Южная Корея договорились отложить совместные военные учения до окончания зимних Олимпийских игр в следующем месяце. Южнокорейское правительство объявило об этом в четверг, 4 января, стремясь снизить эскалацию напряжённости на полуострове в канун главного спортивного события четырехлетия. За последние несколько месяцев после того, как Северная Корея провела несколько ракетных запусков, а также свое шестое и самое мощное в национальной истории ядерное испытание, напряженность в регионе нарастала.

Объявление об отмене военных маневров появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры на высоком уровне, которые будут проводиться на следующей неделе между Северной и Южной Кореей, являются "хорошим делом". Глава Белого Дома выразил надежду, что межкорейские переговоры приведут к хорошим результатам. Он добавил, что Южной Корее следует уведомить США о помощи при проведении диалога с Северной Кореей, если такая нужда возникнет. По его словам, Соединенные Штаты поддерживают президента Южной Кореи "на 100 процентов".