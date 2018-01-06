Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

05 января 2018, 17:20
Обращение Ким Чен Ына к нации 1 января 2018 года

КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении межгосударственных переговоров

Переговоры властей двух стран пройдут в демилитаризованной зоне 9 января

Официальные лица Северной и Южной Кореи проведут официальные переговоры в ближайший вторник, 9 января. Министерство объединения Республики Корея сообщило об этом сегодня, после того как Пхеньян опубликовал заявление, в котором он принял предложение Сеула о переговорах на следующей неделе, сообщает ЕНВ.

В повестку обсуждения войдут Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом на очередном брифинге сообщил официальный представитель министерства Пэк Тэ Хён. "Сегодня утром северокорейская сторона прислала нам по факсу сообщение, согласно которому она принимает предложение Юга о переговорах 9 января", - заявил он.

Встреча состоится в деревне перемирия Пханмунджоме, находящейся в охраняемой демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров на два государства. В этом месте в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, что стало моментом окончания Корейской войны. Ранее Сеул предложил провести переговоры в этой деревне, на что северокорейская сторона ответила согласием. Власти Южной Кореи предложили провести встречу официальных лиц после заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына в первый день нового года. Глава КНДР тогда сказал, что он открыт для переговоров. Официальные лица двух Корей соберутся впервые с декабря 2015 года.

Президент Южной Кореи Мун Джэин сказал, что его страна будет тесно консультироваться с США в процессе диалога между двумя странами. По его словам, власти Южной Кореи уверены, что диалог поможет создать почву для переговоров между США и Северной Кореей по решению ядерной проблемы Пхеньяна.

Между тем, Соединенные Штаты и Южная Корея договорились отложить совместные военные учения до окончания зимних Олимпийских игр в следующем месяце. Южнокорейское правительство объявило об этом в четверг, 4 января, стремясь снизить эскалацию напряжённости на полуострове в канун главного спортивного события четырехлетия. За последние несколько месяцев после того, как Северная Корея провела несколько ракетных запусков, а также свое шестое и самое мощное в национальной истории ядерное испытание, напряженность в регионе нарастала.

Объявление об отмене военных маневров появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры на высоком уровне, которые будут проводиться на следующей неделе между Северной и Южной Кореей, являются "хорошим делом". Глава Белого Дома выразил надежду, что межкорейские переговоры приведут к хорошим результатам. Он добавил, что Южной Корее следует уведомить США о помощи при проведении диалога с Северной Кореей, если такая нужда возникнет. По его словам, Соединенные Штаты поддерживают президента Южной Кореи "на 100 процентов".

Метки: корейский кризис, ОИ-2018, переговоры, учения

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

ВМС Южной Кореи получили новый многоцелевой катерВМС Южной Кореи получили новый многоцелевой катер
29 декабря 2017, 20:00
Он будет активно использоваться в учениях военно-морских сил страны
Соглашение о помощи южнокорейским "женщинам для утех" между Кореей и Японией требует доработкиСоглашение о помощи южнокорейским "женщинам для утех" между Кореей и Японией требует доработки
29 декабря 2017, 10:50
Южнокорейские власти пришли к выводу, что соглашение 2015 года было подписано из интересов предыдущей президентской администрации
Южная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 годуЮжная Корея планирует разместить самолеты F-35B на борту десантных кораблей "Токто" к 2020 году
25 декабря 2017, 20:10
Новый корабль класса "Токто" будет спущен на воду в 2020 году, закупка американских самолетов также должна произойти в ближайшее время

Последние новости

Еще две незаконные автостоянки во Владивостоке выявили сотрудники полицииЕще две незаконные автостоянки во Владивостоке выявили сотрудники полиции
вчера, 14:50
За 2017 год таких стоянок было выявлено почти 200
В одном из детских лагерей Приморья произошел прорыв отопленияВ одном из детских лагерей Приморья произошел прорыв отопления
04 января 2018, 17:30
Органами следствия возбуждено уголовное дело
В Приморье пройдут рождественские продовольственные ярмаркиВ Приморье пройдут рождественские продовольственные ярмарки
03 января 2018, 16:30
Ярмарки будут организованы во Владивостоке, Партизанске и Спасске-Дальнем

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+