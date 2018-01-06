Еще две незаконные автостоянки во Владивостоке выявили сотрудники полиции

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства. За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улице Баляева, Адмирала Горшкова и Адмирала Смирного, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, в 2017 году в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок полицейскими оставлено 199 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 98.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).