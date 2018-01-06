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Общество

05 января 2018, 14:50
Еще две незаконные автостоянки во Владивостоке выявили сотрудники полиции

Еще две незаконные автостоянки во Владивостоке выявили сотрудники полиции

За 2017 год таких стоянок было выявлено почти 200

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства. За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность  парковок, расположенных на улице Баляева, Адмирала Горшкова и Адмирала Смирного, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, в  2017 году в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок полицейскими оставлено 199 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 98.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают  сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Метки: МВД, незаконное предпринимательство, парковки, полиция, стоянки

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