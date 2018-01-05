В одном из детских лагерей Приморья произошел прорыв отопления

Ранним утром 4 января 2017 года в санатории в посёлке Горные ключи Кировского района Приморского края произошёл прорыв отопления и выброс горячей воды на втором этаже санаторного корпуса. В результате проиcшествия пострадало несколько несовершеннолетних детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают следовали, расследование уголовного дела продолжается .

Ранним утром 4 января 2017 года в санатории в посёлке Горные ключи Кировского района Приморского края произошёл прорыв отопления и выброс горячей воды на втором этаже санаторного корпуса. В результате происшествия пострадало несколько несовершеннолетних детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь.