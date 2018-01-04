В Приморье пройдут рождественские продовольственные ярмарки

В преддверии Рождественских праздников в Приморье организованы продовольственные ярмарки. На них можно будет купить продукты к праздничному столу от местных производителей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, ярмарки будут организованы во Владивостоке, Партизанске и Спасске-Дальнем.

4 и 5 января торговля будет вестись во Владивостоке на территории парковки Администрации Приморского края. 7 января рождественские ярмарки пройдут на центральных площадях Партизанска и Спасска-Дальнего.

В Дальнереченске с 20 декабря по 1 марта выездная торговля организована на городской площади. Здесь продают кофе, чай, плов, шашлык и свежую выпечку.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям. По мнению главы государства, "потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе".