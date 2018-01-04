В Приморье полиция изъяла из незаконного оборота 30 тыс. литров непищевой спиртосодержащей продукции

В Приморье проводятся мероприятия по контролю над соблюдением антиалкогольного законодательства. Сотрудники полиции, специалисты контролирующих органов, члены добровольных народных дружин проводят профилактические рейды по контролю над соблюдением правил оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции, сообщает ЕНВ.

Обнаружены 302 места изготовления и реализации алкогольной продукции домашней выработки. Правонарушители привлечены к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ за реализацию алкоголя без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена).

Изъято 30 тыс. литров спиртосодержащей непищевой продукции на сумму, превысившую 15 млн рублей.

Благодаря сообщениям граждан пресекаются факты реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 53 работника заведений торговли, продававших алкоголь подросткам, привлечены к административной ответственности. За реализацию алкогольной продукции в ночное время в отношении продавцов и владельцев торговых точек составлены 732 протокола об административных правонарушениях.

Изъятая продукция уничтожена в установленном законодательством порядке на специализированном предприятии.

Напомним, что в России продлен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, в частности "Боярышника". В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено производить розничную торговлю такой продукцией. Кроме того, запрет распространяется на торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% (исключение - стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление).