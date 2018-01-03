Как не попасть на "удочку" телефонных мошенников?

Полиция Приморья напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдать осторожность и не терять бдительность. О распространенных схемах телефонного мошенничества ЕНВ сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"Родственник попал в беду"

Некто неизвестный по телефону сообщает жертве заведомо ложную информацию о том, что её родственник или близкий совершил дорожно-транспортное происшествие или преступление, грозящее уголовным преследованием. Избежать проблем предлагается путём перечисления денежных средств на банковскую карту. Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Потерпевшие потом утверждают, что голос звонившего был удивительно похож на голос их родных.

"Вы победили в лотерее/конкурсе/розыгрыше призов"

Абонент получает SMS-уведомление о крупном выигрыше, для получения которого предлагается перечислить некую сумму (якобы налог на ценный приз).

"Ваша банковская карта заблокирована"

Абоненты получают SMS-уведомления от "службы безопасности" о том, что их банковская карта заблокирована. В сообщении указывается номер телефона, по которому можно выяснить все обстоятельства проблемы. При последующем звонке гражданину сообщают, что необходимо совершить ряд операций якобы для разблокирования карты. В итоге деньги уходят на счёт мошенников.

"Мгновенный кредит"

Злоумышленники размещают объявления о содействии в быстром получении кредита без справок и поручителей. Потенциальная жертва сообщает посредникам о желаемой сумме. Те предлагают внести страховку в зависимости от ранее оговоренной суммы кредита. При встрече, получая деньги, злоумышленники сообщают, в какой банк и к какому сотруднику нужно подойти за получением кредита. В финансовом учреждении, разумеется, заёмщика никто не ждёт.

"Покупка автомобиля через Интернет"

На одном из сайтов размещается информация о продаже автомобиля (запчастей, комплектующих). Подробно описывается товар, выкладываются фотографии, указывается цена. Потенциальному покупателю предлагается внести задаток. Деньги злоумышленники просят перечислить переводом через банк либо на абонентский номер телефона. Получив желаемое, мошенники отключают телефоны и на связь с обманутым покупателем больше не выходят.

"Компенсация"

С помощью телефона злоумышленники выясняют, приобретали ли пенсионеры медицинские товары посредством сетевого маркетинга или по каталогам. Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных ведомств, сообщают о том, что в отношении распространителей товара проводится расследование, а гражданину положена компенсация, однако для её получения нужно заплатить госпошлину в размере 20 % от суммы покупки. В итоге жертва несёт неоправданные расходы дважды.

"SМS-просьба"

Абонент получает на мобильный телефон сообщение: "У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если он недоступен, положи определенную сумму денег. Потом все объясню".

"Платный код"

Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников.

"Штрафные санкции оператора"

Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреждения), и поэтому ему необходимо оплатить штраф в определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды.

"Ошибочный перевод средств"

Абоненту поступает sms-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги "Мобильный перевод". Сразу после этого поступает звонок с просьбой вернуть их обратно тем же "Мобильным переводом".

"Предложение получить доступ к чужой sms –переписке"

Пользователю предлагается изучить содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение. После того, как пользователь отправляет sms-сообщение, с его счета списываются деньги, а интересующая информация так и не поступает.

Что следует сделать:

1.Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний и угроз!

2. Получив по мобильному телефону сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос путем передачи денег, не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги. Скажите, что не имеете в наличии денежных средств. Необходимо прервать разговор и попытаться связаться с тем родственником, который якобы попал в беду.

3. Получив с незнакомого Вам номера телефона звонок от якобы знакомого человека, сообщающего, что он попал в беду и срочно нужны деньги, обязательно задайте вопросы личного характера. Например, куда он ездил отдыхать в последний раз, как зовут Ваших родственников, номер его дома, местоположение дачи и т. п.

4. Не доверяйте незнакомым и малознакомым людям, подозрительным звонкам и смс - сообщениям. Следует помнить: не стоит впускать в свой дом незнакомца, даже если он представился сотрудником социальной службы или государственной структуры. Попросите его предъявить удостоверение. Не стесняйтесь тут же, не пуская посетителя в дом, проверить данные по телефону. Если не можете сделать это сами, попросите родственников или соседей. В случае, если возникли сомнения, немедленно звоните в полицию.

5.При получении SMS с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, якобы ошибочно зачисленные на Ваш счет, или с сообщением о крупном денежном выигрыше и предложением отправить SMS-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза, не делайте этого. Получив подозрительное смс-сообщение, немедленно удалите его и ни в коем случае не перезванивайте по указанному номеру.

6.Помните, что вступив в разговор с мошенниками, которые представляются операторами банка, и выполнив любые действия по карте, вы лишитесь своих сбережений. Свяжитесь со службой поддержки банка или обратитесь к оператору в офис вашего банка. Никому не сообщайте пин-код и реквизиты вашей банковской карты. Помните, что ни один банк самостоятельно не блокирует карту – сделать это можете только вы. Сообщения о блокировании карты присылают мошенники.

7. Следует знать: сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды смс подтверждений по телефону – никогда никому их не сообщайте! Внимательно относитесь к смс и e-mail сообщениям от имени банка, в которых содержится информация о блокировке вашей карты, никогда не перезванивайте по номерам, указанным в этих сообщениях, всю дополнительную информацию узнавайте у официальных представителей банка по телефонам, указанным на карте.

8. Никогда не переходите на сайт банка онлайн по ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей. При покупках в Интернете пользуйтесь проверенными сервисами оплаты.