В 2018 году 12 стадионов и 11 городов примут ЧМ по футболу в России

С 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет 21-й чемпионат мира по футболу. Впервые за историю организации турнира он пройдет в Восточной Европе. Игры главного футбольного первенства последних четырех лет пройдут в России на 12 стадионах в 11 городах. В данном материале вы найдете всю полезную информацию об аренах проведения ЧМ-2018, сообщает ЕНВ.

"Казань Арена"





Вместимость: 45 379 человек.

Окончание строительства: июль 2013 года.

Стоимость строительства: 439,7 миллиона долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 и 1/4 финала.

Историческая справка: Казань считается "спортивной столицей России", а "Казань Арена" – это одно из самых впечатляющих, современных и дорогих спортивных сооружений, возникших в последние годы. Стадион был спроектирован архитекторами, работавшими над созданием "Уэмбли" и "Эмирэйтс". Арена была построена для проведения летней Универсиады 2013 года, тогда на нем проходили футбольный турнир и соревнования по легкой атлетике.

Плюсы: На стене стадиона расположен самый большой экран на открытом воздухе в мире. Его площадь составлять 4030 квадратных метров, в дни проведения матчей на нем будут изображаться флаги национальных сборных. "Казань Арена" имеет интересный дизайн крыши и расположена на берегу реки Волги. Кроме того, стадион уже имеет опыт принятия больших матчей. В прошлом году арена приняла Кубок Конфедераций. В октябре здесь прошел товарищеский матч Россия – Иран.

Минус: Стадион находится вдалеке от станции метро.

Стадион "Центральный" (Екатеринбург)





Вместимость: 35 696 человек.

Окончание реконструкции: декабрь 2017 года.

Стоимость реконструкции: 215 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: нет (только игры на групповом этапе).

Историческая справка: Стадион "Центральный" был реконструирован специально для проведения чемпионата мира. Этот стадион является домашним для ФК "Урал". В 1959 году здесь проходил Чемпионат мира по конькобежному спорту.

Плюс: После реконструкции стадион сохранил свой старый фасад, имеющий важное архитектурное значение для города. Причем, для того, чтобы договориться о конечном варианте фасада строения, понадобилось большое количество времени, поэтому реконструкция "Центрального" началась довольно поздно.

Минус: после проведения "мундиаля" часть трибун уберут, и вместимость стадиона уменьшится до 23 тысяч зрителей.

Стадион "Фишт" (Сочи)





Вместимость: 47 659 человек.

Окончание строительства: декабрь 2013 года.

Стоимость строительства: 519 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 и 1/4 финала.

Историческая справка: Стадион "Фишт" станет второй ареной в мире после туринского Олимпийского стадиона, который примет Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. В прошлом году здесь состоялись четыре матча Кубка Конфедераций, а восемь месяцев назад на стадионе "Фишт" Россия сыграла с Бельгией в товарищеском матче, окончившимся результативной ничьей 3:3.

Плюс: Великолепный пейзаж вблизи стадиона. К северу от арены расположены горы Красной Поляны, к югу – Черное море.

Минусы: После проведения ОИ-2014 года понадобилось реконструировать стадион к ЧМ-2018. До сих пор не реконструирована крыша под стандарты FIFA. Существует проблема отдаленности арены от самого города, она находится примерно в 29 км от центра Сочи. Впрочем, по данным опросов, особенность нахождения стадиона не создало проблем у болельщиков во время проведения Кубка Конфедерации в 2017 году.

"Стадион Калининград" ("Арена Балтика")





Вместимость: 35 212 человека.

Окончание строительства: декабрь 2017 года.

Стоимость строительства: 300 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: нет (только игры на групповом этапе).

Историческая справка: Стадион был построен "с нуля" на месте заброшенного пустыря.

Плюсы: Впечатляющий пейзаж вблизи стадиона. Функциональная конструкция "Балтики Арены". Возведение стадиона дало толчок развитию территории. В дальнейшем на острове Октябрьский планируется строительство нового жилого комплекса, а также парки и прибрежные набережные.

Минусы: Стадион расположен на острове Октябрьский, на болотистой местности, в связи с чем возникли проблемы при строительстве. Было решено отказаться от массивных конструкций и "лишних" нагромождений при проектировании. После завершения ЧМ часть мест будет демонтирована, и их количество сократиться до 25 тысяч.

Стадион "Спартак" (Москва)





Вместимость: 45 360 человек.

Окончание строительства: сентябрь 2014 года.

Стоимость: 430 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 финала.

Историческая справка: Строительство арены для московского "Спартака" планировалось достаточно давно. У одной из ведущей команд России до этого никогда не было своего домашнего стадиона. Открытие стадиона "Спартак" ("Открытие Арены") состоялось в 2014 году.

Плюсы: Местной достопримечательностью является статуя Спартака, с которой могут сфотографироваться болельщики. Вблизи у арены находится станция метро. Возведение стадиона дало толчок развитию территории. В дальнейшем здесь планируется строительство новых жилых домов.

Минус: В "часы пик" на "Открытие Арену" добраться на метро весьма проблематично, поскольку сам стадион находится в центральной части российской столицы.

Стадион "Лужники" (Москва)





Вместимость: 80 000 человек.

Окончание реконструкции: июнь 2017 г.

Стоимость реконструкции: 400 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 финала, полуфинал, финал.

Историческая справка: Самый легендарный стадион Чемпионата мира FIFA 2018. Был основан в 1956 году. Здесь проходили Олимпийские игры 1980 года, финал кубка УЕФА 1999 года ("Парма" – "Марсель"), финал Лиги чемпионов 2008 года ("Манчестер Юнайтед" – "Челси"), Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года. После завершения легкоатлетического турнира была проведена реконструкция.

Плюсы: Это один из тех стадионов, историю которых вы можете почувствовать, как только вы войдете внутрь. При реконструкции был сохранен исторический фасад здания. Около центрального входа находится памятник В. И. Ленина. С самого стадиона открывается прекрасный вид на город и впечатляющее здание Московского государственного университета.

Минус: В октябре 2015 года при реконструкции сооружения произошло возгорание, однако оно было небольшим и вскоре было ликвидировано.

"Стадион Нижний Новгород"





Вместимость: 44 899 человек.

Окончание строительства декабрь 2017 года.

Стоимость строительства: 290 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 и 1/4 финала.

Историческая справка: Стадион был построен в этом году в западной части Нижнего Новгорода. Он является единственной ареной ЧМ-2018, построенной на берегу двух рек – Волги и Оки.

Плюсы: Дизайн стадиона обещает стать одним из самых ярких в мире. Фасад нижегородской арены имеет полупрозрачный оттенок, опоры конструкции поддерживают еле заметные издалека тонкие колонны. Со стадиона открывается великолепный вид на 500-летний нижегородский Кремль.

Минус: В октябре этого года на стадионе вспыхнул пожар, однако он не повлиял на ход строительства.

"Ростов Арена"





Вместимость: 45 145 человек.

Окончание строительства: декабрь 2017 года.

Стоимость строительства: 330 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 финала.

Историческая справка: Расположен на берегу реки Дон. Строительство началось в 2014 году. Сроки сдачи оказались перенесены на семь месяцев, относительно первоначального плана.

Плюсы: Крыша "Ростов Арены" имитирует извилистую реку. Со стадиона открывается замечательный вид на старинный город. После переоценки плана возведения стадиона бюджет строительства был уменьшен на 15%. Возведение арены дало толчок развитию левого берега Дона. В дальнейшем здесь планируется строительство новых зданий, открытие магазинов и ресторанов.

Минус: После проведения "мундиаля" количество мест на "Ростов Арене" будет сокращенно на 5000.

Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена", стадион "Крестовский")





Вместимость: 64 287 человек.

Окончание строительства: апрель 2017 года.

Стоимость строительства: 1,5 миллиарда долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 финала, полуфинал, матч за третье место.

Историческая справка: По замыслу архитекторов стадион "Крестовский" должен был стать одной из самых захватывающих и передовых спортивных арен в мире. На строительство объекта ушло около 10 лет. "Зенит-Арена" уже вошла в историю как один из самых дорогих стадионов в мире.

Плюсы: Стадион выполнен в футуристическом стиле, в виде космического корабля. С "Крестовского" открывается великолепный вид на Финский залив.

Минусы: В строительстве "Зенит-Арены" в Петербурге принимали участие рабочие из Северной Кореи. Это признал глава ФИФА Джанни Инфантино, отметивший "ужасающие условия труда" северокорейских рабочих. Согласно исследованию норвежского журнала Josimar, не менее 110 граждан из КНДР трудились на стройке в непригодных условиях. Кроме того, был инцидент с дорогостоящей крышей, которая одно время дала течь. Тогда проблемы с крышей стадиона списали на бакланов, которые неизвестным образом испортили дорогостоящую инфраструктуру.

"Самара Арена"





Вместимость: 44 807 человек.

Окончание строительства: начало 2018 года.

Стоимость строительства: 320 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: 1/8 и 1/4 финала.

Историческая справка: Долгое время вокруг места размещения данного стадиона кипели споры. Изначальный проект предусматривал возведение объекта загородом, однако от этой идеи впоследствии отказались. Немые замечания вызвала архитектура самого строения, впрочем, зелёные насаждения вокруг стадиона должны скрасить общий вид "Самара Арены".

Плюс: "Самара Арена" будет оснащена куполом высотой в 65 метров. По замыслу архитекторов, его ночное свечение должно придавать эффект стадиону.

Минусы: Сдача стадиона постоянно откладывалась, а затраты на его строительство превысили первоначальный план на 40 миллионов евро. Более того, во время возведения объекта случился пожар, в результате которого дата сдачи объекта в очередной раз была перенесена. В район строительства "Самара Арены" не ходит общественный транспорт. Эту проблему местные власти пообещали решить к моменту проведения чемпионата.

"Мордовия Арена" (Саранск)





Вместимость: 44 442 человека.

Окончание строительства: начало 2018 года.

Стоимость строительства: 300 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: нет (только игры на групповом этапе).

Историческая справка: Саранск – самый маленький из городов-хозяев чемпионата мира. Выбор этого города в качестве принимающего мундиаль 2018 года вызвал ряд вопросов у экспертов, по мнению которых ЧМ-2018 должен был пройти не в Саранске, а Краснодаре, где недавно был построен один из самых современных стадионов России.

Плюс: Близкое расположение арены к железнодорожному вокзалу.

Минус: Строительство стадиона было прекращено между 2013 и 2015 годами. По графику строительства "Мордовия Арена" является самым отстающим возводимым к чемпионату объектом. Запуск стадиона намечен на апрель 2018 года.

"Волгоград Арена"





Вместимость: 45 568 человек.

Окончание строительства: начало 2018 года.

Стоимость строительства: 280 миллионов долларов.

Матчи проведения плей-офф: нет (только игры на групповом этапе).

Историческая справка: Этот стадион строится на месте бывшей арены волгоградского "Ротора" – ст. "Центральный", снос которого состоялся в мае 2014 года.

Плюс: Со стадиона открывается вид на всемирно известный памятник-ансамбль "Родина-Мать", расположенный на Мамаевом кургане.

Минусы: В 2014 году в районе строительства стадиона были найдены неразорвавшиеся бомбы времен Сталинградской битвы. Тогда окрестности будущей арены пришлось тщательно прочесывать саперам. Позже при строительстве стадиона во время сварки произошел небольшой пожар. Возведение стадиона немного отстает от графика, но беспокоится по поводу его завершения к предстоящему мундиалю не стоит.

Фотографии: theguardian.com, ТАСС

