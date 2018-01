От "Made in China" к "Created in China": как Китай превратился в мировой центр инноваций за 10 лет

Недавно принятое в КНР обозначение "Created in China" было введено, чтобы заменить негативный ярлык "Made in China". Новый лейбл отображает вызов Китая, брошенный западному миру в производстве, технологиях и новой экономике. Журналист South China Morning Post поговорил с рабочими и управляющими в Китае, имеющими опыт производства товаров с надписями и "Made in China", и "Created in China", сообщает ЕНВ.

"Это случилось за два месяца до Рождества, в 2007 году. Мой редактор хотел получить статью о производстве в Китае. Он хотел задеть совесть потребителей до начала праздников, поэтому основное внимание было уделено условиям труда и качеству продукции, особенно игрушкам, – пишет испанский журналист издания South China Morning Post Зигор Алдама. – Меня отправили в провинцию Чжэцзян, в центр розничной торговли. Все полки там были в рождественских товарах, на которых на разных языках было написано "Я тебя люблю". Следующим поводом дарить подарки после Нового года является День святого Валентина, поэтому производители и продавцы, таким образом, хотели "убить двух зайцев" сразу. Большинство игрушечных сердец стоили около одного юаня. Самыми дорогими игрушками были те, в которых работал динамик. В моём случае, при нажатии на кнопку игрушка говорила "Te quiero", что означало признание в любви по-испански.

Невооруженным взглядом было видно, что на лицо нарушения трудового законодательства. На самом деле было трудно найти что-либо, отвечающее европейским стандартам. Молодые женщины обрабатывали токсичные материалы без защиты, согнувшись над швейными машинами, и работали более 14 часов в день без перерыва. Они жили в грязных общежитиях, предоставляемых компанией. Притом, они высоко ценили эту "привилегию". Заводский пол был грязным и холодным, сотрудники носили толстые куртки и жаловались на боль в пальцах".

"Я могу шить более 1000 сердец в день", - сказала журналисту 24-летняя Вэнь. Приехав из провинции Сычуань, она была счастлива тому, что сможет отправлять 300 юаней в месяц домой, своей семье. У нее не было страховки, поэтому она надеялась, чтобы не заболеет. В те годы финансовый кризис еще не сказывался на мировой экономике, рост в Китае достиг 14,2%, его бизнес тогда процветал". "В течение первого месяца работы у меня не было ни единого выходного дня", - сказала Вэнь.

Разнорабочий Ю Байсян рассказал Зигору Алдаме об условиях работы на производстве. "Когда я приехал в Гуандун, на заводе мне предложил 1200 юаней в месяц, и они не оплатили сверхурочное время, в которое мы были вынуждены работать, нам не платили страховку. Нам дали место в ужасных двухъярусных кроватях, за которые они взимали плату по гостиничным ценам. Нас штрафовали за любую чушь. Это был живой ад".

Зарплаты у работников списывали за малейшие проступки. Помимо этого, они были вынуждены тратить часть своей и без того небольшой зарплаты на питание и проживание. Оборудования на заводах практически отсутствовало, почти все делалось вручную.

"Заработная плата была настолько низкой, что у управляющей не было стимулов инвестировать в технологии, – рассказал другой китайский рабочий, представившийся Ваном. – Заработная плата многих на этом заводе не превышала отметку в 1000 юаней даже со сверхурочной работой, но это было еще ничего по сравнению с минимальной зарплатой в 750 юаней в других провинциях".

Третья компания, которую посетил испанский корреспондент, специализировалась на изготовлении пластиковых и электронных игрушек. Вблизи завода красная сточная вода сбрасывалась непосредственно в небольшую реку, которая текла вдоль бетонного здания. "Если вы заплатите чиновникам хороший хунбао (красный конверт с деньгами, который принято дарить в КНР, - прим. ред.), они будут вести себя по-другому, - отметил управляющий завода журналисту, думая, что он обычный покупатель. – Наличие экологических европейских стандартов сделает наши продукты намного более дорогими. В конце концов, потребители всегда заботятся о цене", - добавил он.

Когда Зигор Алдама впервые опубликовал это расследование, его редактор спросил, видел ли он использование детского труда. "Я этого не видел, но все остальное соответствовало западным предрассудкам в Китае", - пишет свой ответ ему автор.

Несколько дней спустя в городе Куньшань провинции Цзянсу крупная испанская корпорация открыла свой первый индустриальный парк за пределами Испании. В среднем рабочие в индустриальном парке зарабатывали 1500 юаней в месяц (150 евро по курсу 2007 года). Это была лишь десятая часть того, что европейский рабочий имел в своем кармане. Однако китайские рабочие были довольны условиями труда: еда была бесплатной и съедобной, сверхурочная работа должным образом оплачивалась, при этом, отношения между работодателем и работником строились на принципе гуманности. "Именно тогда ситуация в Китае начала меняться", - заключает Зигор Алдама.

"Удивительно, как все поменялось за последнее десятилетие – многих выпускников китайских вузов ждут более выгодные рабочие места, чем их европейских сверстников", - сказал в интервью журналисту управляющий другой испанской фабрики в городе Чжухае (провинция Гуандун, КНР) Микель Мендибе. Поскольку в США и странах Запада с того времени произошел серьезный экономический кризис, покупательская способность на традиционных рынках упала. Этим вполне успешно воспользовался Китай.

"Нам нужно улучшить качество продукции и производительность рабочих, а также их условия работы", - сказал в интервью Алдаме поставщик нижнего белья Цянь Аньхуа в начале 2011 года. Цянь был и остается председателем Antex, текстильного гиганта в Ханчжоу. Среди его клиентов – самые известные бренды нижнего белья в мире. "Мы инвестировали большие средства в технологии. В некоторых отделах 90 процентов операций контролируются компьютером. Это позволяет улучшить качество и повысить конкурентоспособность", - сказал г-н Аньхуа.

Тогдашний глава Госсовета КНР Вэнь Цзябао также понимал, что будущее Китая заключается в социально-экономических преобразованиях. В своем интервью в 2012 году Вэнь Цзябао сказал журналистам: "Китаю нужно учиться расти медленнее и расти лучше".

Сегодня в Antex общежития для рабочих оснащены кондиционерами. Сотрудники Цянь Аньхуа – это, в основном, выходцы из сельских районов отдаленных провинций КНР. Ротация кадров в этой сфере достаточно высокая, да и конкуренция на текстильном рынке начинает расти. Автоматизация производства может быть решением многих проблем. Согласно данным Международной федерации робототехники, в прошлом году Китай владел 25 процентами роботов в мире и разрабатывал треть всех новых.

"Когда традиционные экспортные рынки рушились, Китай обнаружил, что больше не может рассчитывать на торговлю для роста, – вспоминает президент Международной бизнес-школы Китая в Европе Педро Нуено. – Власти и предприниматели КНР понимали, что производственная мощь Китая способна развивать внутренний рынок и сделать потребление основным драйвером его роста. В то же время китайские лидеры начали кампанию по модернизации своих отраслей и избавлению от негативных ассоциаций со слоганом "Made in China".

"Качество больше не является огромной проблемой, – отмечает глава Great Wall Роджер Ван. – Но китайские бренды воспринимаются как дешевые аналоги даже китайскими потребителями. Мы хотим изменить это, возглавить внутренний рынок и рискнуть, чтобы глобальный экономический кризис дал нам возможности в остальном мире". Great Wall экспортировала автомобили из КНР в 80 стран, в основном в развивающемся мире. При этом, на следующий год намечено открытие завод в Болгарии. "Нам нужно учиться у других стран", – сказал г-н Ван. – Речь идет не только о технологиях, но и о навыках управления. Мы посылаем туда свои управленческие кадры, чтобы они учились за границей и вернулись со знаниями обратно". Сегодня Great Wall лидирует на внутреннем рынке в сегментах производства внедорожников и спецтехники.

В 2012 году охрана окружающей среды еще не занимала большое значение в государственной политике КНР. Во время визита на заводы, власти с гордостью демонстрировали телекамерам загрязняющие химические производства, трудоемкие цеха по пошиву джинс и устаревшие сталелитейные фабрики. Жители этих районов проживали под свинцовым небом и рядом с грязной водой.

Однако к 2017 году Китай проделал немалый путь в решении экологических проблем на производстве. По объемам мировой торговли КНР сегодня является лидером. Отметим, что Китай – это вторая по величине мировая экономика – он обогнал по показателю ВВП Германию в 2008-м и Японию в 2010 годах. К сегодняшнему дню в Китае построена самая длинная в мире высокоскоростная железнодорожная сеть. КНР начала производить собственные поезда. За последние десять лет Китай отправил в небо самолеты собственного производства Comac ARJ21 и C919, кроме того, он произвел революцию на онлайн-рынке.

Хотя экономический рост Китая сократился почти вдвое, по данным Всемирного банка, средняя численность населения увеличилась более чем в два раза. Минимальная заработная плата в большинстве провинций увеличилась примерно до 2000 юаней в месяц, зависимость от экспорта снизилась, а внутреннее потребление в настоящее время составляет 60 процентов роста страны. По данным швейцарского финансового холдинга UBS, в университетах страны выпускаются в пять раз больше специалистов STEM (ученых, специалистов-технологов, инженеров и математиков), чем в США (где учатся многие китайцы). В следующем году Китай превзойдет Америку по объему инвестиций в исследования и разработки.

Инновации для Китая – это путь к выживанию

Можно сказать, что страна действительно сделала большой шаг вперёд. Зарплаты работников растут, а производительность увеличивается. Например, производство телефонов увеличивалось в разы. При этом, на фоне этого небывалого роста можно наблюдать и настоящие человеческие истории успеха. Например, некоторые люди начинали работать в жутких условиях, а потом умудрялись улучшить их в разы и добиться карьерного роста. Многие китайские компании улучшили условия труда лишь под страхом беспорядков рабочих.

Тем не менее, согласно гонконгской неправительственной организации Трудовой бюллетень Китая, протесты в КНР широко распространены и сегодня, несмотря на значительный рост заработной платы. Организация опубликовала "карту забастовок", на которой зарегистрировано почти 10 000 акций с 2011 года. Невыплата заработной платы является основной причиной конфронтации между рабочими и работодателями в Китае. Вместе с тем, как отмечают эксперты из Гонконга, худшие условия труда обеспечиваются не в Китае, а в других странах Азии, где уровень заработной платы в разы ниже.

В любом случае, оплата рабочих в КНР продолжает увеличиваться. Более высокая заработная плата означает, что китайцы потратят больше и ускорят преобразование экономики. Более того, это означает улучшение в перераспределении национальных богатств. Некоторые называют это "социализмом с китайской спецификой".

Впрочем, данное ощущение может быть обманчивым. По данным канадского аналитического центра McKenzie Institute, производительность китайских рабочих составляет всего от 15 до 30 процентов от среднего показателя, зарегистрированного в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С таким выводом согласны не все. "Рабочие на заводских линиях работают примерно так же, как и их испанские коллеги, потому что время устанавливают машины", - говорит управляющий испанского завода в Чжухае Микель Мендибе.

Сегодня многие партийные лидеры КНР призывают к модернизации большинства отраслей экономики. Связано это и с тем, что многие заводы Китая, специализирующиеся в металлургии и химической промышленности, начали работать в убыток.

Есть люди, которые считают, что использования Китая в качества "страны-завода" вполне оправданно. "В конце концов, кто может обвинить страну в возможности воспользоваться другой страной на благо своих граждан?" - спросил президент США Дональд Трамп во время ноябрьского тура по Азии. В любом случае, Китай проделал огромный путь за последние десять лет и справился с многочисленными вызовами.