2017 год стал самым успешным в актерской карьере Джеки Чана за последние 30 лет

В декабре состоялась премьера фильма "Кровоточащая сталь", в котором Джеки Чан сыграл роль секретного агента. Также в недавно вышедшей экранизации японского романа "Чудеса Намийского универмага" он сыграл роль старого лавочника. Всемирно известный актер Джеки Чан в свои 63 года по-прежнему крайне востребован в мировой киноиндустрии, сообщает ЕНВ.

В уходящем году актер появился во множестве фильмов. По количеству вышедших в этому году фильмов с Джеки Чаном 2017-й стал рекордным с 1985 года. В середине 80-х ленты с актером собирали наибольшие кассовые сборы.

Впрочем, на его родине – в Гонконге – местные журналисты освещали скорее не успехи самого известного китайского актера всех времен, а скандалы с его участием. В частности, в этом году Джеки Чан несколько раз нелестно высказался о самом Гонконге.

Джеки Чан давно вписался в мировой кинематографический рынок. Кроме того, он очень популярен и в самом Китае. Его образы ярки и многообразны, и в каждом фильме он демонстрирует удивительную стойкость. Однако, в этом есть и обратная сторона. Многие зрители начинают говорить, что Джеки Чан практически не меняется с 1980-х годов, что делает многие его работы предсказуемыми. Однако китайский и мировой зритель по-прежнему любит его.

