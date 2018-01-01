Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

31 декабря 2017, 16:40
2017 год стал самым успешным в актерской карьере Джеки Чана за последние 30 лет

2017 год стал самым успешным в актерской карьере Джеки Чана за последние 30 лет

В этом году Джеки Чану исполнилось 63 года

В декабре состоялась премьера фильма "Кровоточащая сталь", в котором Джеки Чан сыграл роль секретного агента. Также в недавно вышедшей экранизации японского романа "Чудеса Намийского универмага" он сыграл роль старого лавочника. Всемирно известный актер Джеки Чан в свои 63 года по-прежнему крайне востребован в мировой киноиндустрии, сообщает ЕНВ.

В уходящем году актер появился во множестве фильмов. По количеству вышедших в этому году фильмов с Джеки Чаном 2017-й стал рекордным с 1985 года. В середине 80-х ленты с актером собирали наибольшие кассовые сборы.

Впрочем, на его родине – в Гонконге – местные журналисты освещали скорее не успехи самого известного китайского актера всех времен, а скандалы с его участием. В частности, в этом году Джеки Чан несколько раз нелестно высказался о самом Гонконге.

Джеки Чан давно вписался в мировой кинематографический рынок. Кроме того, он очень популярен и в самом Китае. Его образы ярки и многообразны, и в каждом фильме он демонстрирует удивительную стойкость. Однако, в этом есть и обратная сторона. Многие зрители начинают говорить, что Джеки Чан практически не меняется с 1980-х годов, что делает многие его работы предсказуемыми. Однако китайский и мировой зритель по-прежнему любит его.

Метки: актер, кино

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Бум" на беспилотники продолжится и в 2018 году"Бум" на беспилотники продолжится и в 2018 году
вчера, 14:10
Сегодня БПЛА применяют в многих сферах – от киноиндустрии до ВПК
Заявление главы США в "Твиттере" обострило дипломатическую напряженность между Вашингтоном и ПекиномЗаявление главы США в "Твиттере" обострило дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Пекином
29 декабря 2017, 21:20
Оно было сделано в ответ на разведданные о транспортировке нефти из КНР в КНДР
На севере США насмерть замерзла собакаНа севере США насмерть замерзла собака
29 декабря 2017, 19:40
Бультерьер выбрался из дома без ведома хозяев в минус 30 градусов

Последние новости

В торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда ТрампаВ торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда Трампа
вчера, 12:20
Именно так решили символизировать Год собаки в северном Китае
Примгидромет уточнил прогноз погоды на 31 декабряПримгидромет уточнил прогноз погоды на 31 декабря
30 декабря 2017, 15:10
Днем во Владивостоке начнется небольшой снег
Владимир Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и ИПВладимир Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и ИП
30 декабря 2017, 15:00
Сумма долгов подлежащая списанию достигает 56 млрд. рублей

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+