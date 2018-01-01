"Бум" на беспилотники продолжится и в 2018 году

В прошлом месяце, между Китаем и Индией произошел новый дипломатический скандал. Китайские государственные СМИ сообщили, что на территории КНР упал индийский дрон. Это показывает, что беспилотники давно стали использоваться в военных и коммерческих целях. Как отмечают эксперты, в следующем году, вероятно, продолжится период еще большего использования дронов в различных целях, сообщает ЕНВ.

Создание первой массовой партии беспилотных летательных средств относится к 1944 году, когда немцы впервые применили дроны для бомбардировки территории Великобритании. Спустя 70 лет беспилотники используются уже всеми передовыми армиями мира, в том числе, и в упомянутой выше Азии. В Индии военные дроны числятся на балансе Отдела исследований и анализа. Создание высокотехнологичных беспилотников – одна из немногих отраслей ВПК, где Нью-Дели имеет преимущество над Пекином.

Впрочем, наиболее распространенно использование дронов среди гражданских лиц, в том числе, в бизнесе и на государственной службе. К примеру, зачастую беспилотники используются инспекционными службами, средствами массовой информации, пожарными и спасательными подразделениям, правоохранительными органами, а также в сельском хозяйстве, кинематографе, в поисковых экспедициях, при мониторинге наводнений, в наблюдении за дикой природой и кинематографии. Есть и относительно бюджетные варианты квадракоптеров, которые могут позволить себе и частные лица, например, DJI Phantom 4 стоит 2000 долларов США.

Более широкое использование беспилотных летательных аппаратов принесет большую пользу человечеству, уверены специалисты. Землетрясение в Крайстчёрче 2011 года затронуло большую территорию Южного острова Новой Зеландии и разрушило прибрежную дорогу. Кроме того, была оборвана телекоммуникация, полностью отключена мобильная связь. Именно с помощью дронов тогда удалось выяснить о местонахождении людей, оказавшихся в затруднительном положении, их жизни впоследствии были спасены.

Используются беспилотники и для ликвидации террористов. В США Агентство перспективных исследований в области обороны финансирует исследования, на основе которых создаются микродроны различных типов. Есть даже такие, которые замаскированы под мотыльков. Эти микродроны испытываются на военной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Более того, они могут быть заряжены, и мощность их взрыва эквивалентна гранате L109. Всего военные беспилотники имеются на вооружении 50 стран мира, а также в нескольких террористических формированиях.

Однако, даже при правильном обращении с беспилотными летательными аппаратами их удержание небезопасно, так как в стандартных дронах используются незашифрованные каналы передачи данных, которые уязвимы для взлома. Более того, можно потерять связь со своим беспилотником даже в городской местности из-за больших электромагнитных помех, созданных интенсивным использованием средств связи. Иногда связь с дроном может быть потеряна и из-за препятствия в виде здания. В то же время, иногда опасность дронов сильно преувеличена. Истории о том, что беспилотные летательные аппараты могут сбить пассажирские авиалайнеры – не более чем миф.

Популярность дронов начала расти в 2010 году, а сейчас она достигла своего пика. В 2017 году было продано около пяти миллионов БПЛА. При этом, речи о снижении их популярности пока не идёт, и в 2018 году спрос на беспилотники будет сохраняться. По словам эксперта журнала Drone Life Малека Мюрисона, существует два фактора, которые будут способствовать увеличению использования беспилотников в следующем году. Во-первых, существует рост спроса на более "умные", безопасные, дешевые, автономные беспилотные летательные аппараты. Во-вторых, и что более важно, регуляторы подстроились под практику использования беспилотников. В 2017 году Великобритания, Китай, Россия и несколько других стран ввели вполне разумные и легко реализуемые правила лицензирования. Они не должны затормозить рынок, как прогнозировалось, а, наоборот, обеспечат законность приобретения и использования беспилотных аппаратов, что привлечет новые технологии в производство гражданских дронов.

Использование дронов уже кардинально изменило некоторые сферы. С помощью БПЛА легче и проще обнаруживать и уничтожать заложенные бомбы с детонатором, самое главное, что их использование намного безопаснее для самих людей, и благодаря им удалось сохранить множество жизней. Дроны помогли людям быстрее оказывать помощь в ходе стихийных бедствий, поскольку БПЛА могут доставлять грузы гуманитарной помощи в труднодоступные места.

Производство кинопродукции также изменилось в результате внедрения беспилотников. При создании фильма "Волк с Уолл-стрит", серии про Гарри Поттера и "Игры престолов" широко использовалась съемка с беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, предполагается, в скором времени, дроны будут использовать и почтовые службы. Не так давно применять БПЛА начали археологи при составлении карт. В частности, при помощи дронов в 2018 году может случиться революция в археологи при раскопках в Могиле Первого Императора в китайской провинции Шэньси. Согласно легенде, усыпальница оборудована устройствами по активации арбалетных ловушек и выплеску ртути, что представляет большую опасность для исследователей. В новом же году они смогут отправить туда беспилотник.