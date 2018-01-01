В торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда Трампа

Торговый центр в северном Китае в Тайюань, столицы провинции Шаньси, встречает Год собаки особым образом – недавно там была установлена большая статуя собаки, очень внешне похожая на президента США Дональда Трампа, сообщает ЕНВ.

У пса есть даже спортивный красный шарф, который выглядит так же странно, как и длинные красные галстуки Трампа. Нынешний президент США Дональд Трамп родился в 1946 году, в Год собаки по восточному календарю. Отметим, что его предшественники на президентском посту – Билл Клинтон и Джордж Буш Старший – также родились в Год собаки – в 1946 и 1924 годах соответственно. Те, кто родился в Год собаки, согласно китайской астрологии, откровенны и чрезвычайно преданны. Также они обладают сильным чувством справедливости. Впрочем, они также могут быть упрямыми и легко раздражаемыми.

Это не первый раз, когда торговый центр дал некоторую "дань уважению" президенту США. В прошлом году там был установлен большой петух, напоминающий американского президента. Именно по мотивам той статуи появилась гигантская надувная копия, размещенная недалеко от Белого дома этим летом.