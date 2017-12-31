Примгидромет уточнил прогноз погоды на 31 декабря

По уточненным расчетам циклон, прошедшей ночью зародившийся на севере Желтого моря, утром 31 декабря выйдет на запад Японского моря, и далее будет смещаться на восток к Сангарскому проливу над его центральной частью (южнее предполагаемой ранее траектории), сообщает ЕНВ.

31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года в южной половине края ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный с количеством 6-19 мм за 12 часов и менее. В северной половине пройдет небольшой и умеренный снег. Ожидаются гололедные явления, местами метель при ветре 11-16 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.

Во Владивостоке во второй половине ночи 31 декабря начнётся небольшой снег, днём временами умеренный снег. Общее количество осадков возможно около 6-10 мм. Метель. На дорогах гололедица, днём снежный накат.

Циклон, похозяйничав в начале недели на юге Дальнего Востока, к середине недели уйдёт в Тихий океан. В дальнейшем, до конца новогодних каникул, циклоны будут обходить Приморье. Основной путь циклонических вихрей проляжет южнее, над Японским морем, или севернее, над Амурской областью и Хабаровским краем. А над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, значительных снегопадов они не вызовут. Лишь в отдельных районах пройдёт небольшой снег.