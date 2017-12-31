Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 декабря 2017, 15:10
Примгидромет уточнил прогноз погоды на 31 декабря

Примгидромет уточнил прогноз погоды на 31 декабря

Днем во Владивостоке начнется небольшой снег

По уточненным расчетам циклон, прошедшей ночью зародившийся на севере Желтого моря, утром 31 декабря выйдет на запад Японского моря, и далее будет смещаться на восток к Сангарскому проливу над его центральной частью (южнее предполагаемой ранее траектории), сообщает ЕНВ.

31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года в южной половине края ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный с количеством 6-19 мм за 12 часов и менее. В северной половине пройдет небольшой и умеренный снег. Ожидаются гололедные явления, местами метель при ветре 11-16 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.

Во Владивостоке во второй половине ночи 31 декабря начнётся небольшой снег, днём временами умеренный снег. Общее количество осадков возможно около 6-10 мм. Метель. На дорогах гололедица, днём снежный накат.

Циклон, похозяйничав в начале недели на юге Дальнего Востока, к середине недели уйдёт в Тихий океан. В дальнейшем, до конца новогодних каникул, циклоны будут обходить Приморье. Основной путь циклонических вихрей проляжет южнее, над Японским морем, или севернее, над Амурской областью и Хабаровским краем. А над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, значительных снегопадов они не вызовут. Лишь в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

 Рамка вокруг текста

Символом 2018 года станет Желтая Земляная Собака. Именно этот факт диктует правила выбора цветовой гаммы для наряда. В интернет магазине Vans Этажи вы можете выбрать любые оттенки желтого - от лимонного и канареечного до шафранового и янтарного.

Метки: погода, примгидромет

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

В торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда ТрампаВ торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда Трампа
сегодня, 12:20
Именно так решили символизировать Год собаки в северном Китае
Владимир Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и ИПВладимир Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и ИП
вчера, 15:00
Сумма долгов подлежащая списанию достигает 56 млрд. рублей
В России вступили в силу новые правила регистрации судовВ России вступили в силу новые правила регистрации судов
вчера, 14:40
Не оформленное должным образом судно привлечёт к административной ответственности

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1
27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+