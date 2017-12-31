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Политика

30 декабря 2017, 15:00
Владимир Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и ИП

Владимир Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и ИП

Сумма долгов подлежащая списанию достигает 56 млрд. рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий физлиц и индивидуальных предпринимателей от выплат долгов по налогам, которые образовались до 1 января 2015 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Документ, принятый Государственной Думой 21 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, размещён на официальном портале нормативной и правовой информации.

Безнадёжными к взысканию и подлежащими списанию признаны недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу.

В отношении индивидуальных предпринимателей эта мера затрагивает образовавшиеся к 1 января 2015 года недоимки по пени, штрафам и налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых и акцизов, связанных с перемещением товаров через границу.

Кроме того, списанию подлежит недоимка по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января текущего года, задолженность по названным пеням и штрафам, которые числятся за предпринимателями, адвокатами и частными нотариусами, а также другими лицами, занимающимися частной практикой в соответствии с законодательством.

14 декабря Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции озвучил предложение освободить граждан страны от выплат долгов по налогам на 41 млрд. рублей.

Российский лидер также обратил внимание на необходимость списать аналогичные долги со стороны индивидуальных предпринимателей на 15 млрд. рублей.

Метки: долги, загон, налоги

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