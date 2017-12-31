В России вступили в силу новые правила регистрации судов

В России вступили в силу новые правила государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 30 декабря, сообщает ЕНВ.

Согласно новым правилам, регистрации подлежат суда, принадлежащие субъектам на праве собственности, зарегистрированные в реестре судов иностранного государства и переданные российскому фрахтователю, вновь построенные суда. Не регистрируются, в частности, шлюпки, беспалубные несамоходные суда не длиннее 12 метров, спортивные - не длиннее девяти метров, военные и пограничные корабли.

При этом, как и прежде, в Российском международном реестре можно зарегистрироваться только в определённых морских портах, а реестр строящихся судов более не упоминается. Зарегистрироваться во всех остальных реестрах можно в любом российском порту по выбору владельца судна. Вместе с тем лодка может быть зарегистрирована только в одном из реестров, а регистрация обязательна - нарушение нормы влечёт административную ответственность.