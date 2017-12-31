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Общество

30 декабря 2017, 14:20
Во Владивостоке к ответственности привлекли водителя, перевозившего пассажира на капоте

Во Владивостоке к ответственности привлекли водителя, перевозившего пассажира на капоте

Мужчина привлечен к административной ответственности

Во Владивостоке внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло видео, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Субару. Установлено, что 53-летний мужчина в районе дома № 57 на проспекте Красного Знамени осуществлял перевозку пассажира вне салона автомобиля (на капоте), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

Мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.22.8 ПДД РФ - перевозка людей вне кабины автомобиля). Ему назначено наказание в виде административного штрафа.

В 2017 году водитель привлекался к административной ответственности за  нарушение Правил дорожного движения   по ч.2 ст.12.16 (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Метки: МВД

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