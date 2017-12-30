Заявление главы США в "Твиттере" обострило дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Пекином

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в несоблюдении санкций СБ ООН, направленных на сдерживание ядерной программы Северной Кореи. "Твит" президента США, который также репостнул официальный аккаунт Белого дома, стал очередным резкими высказыванием Дональда Трампа, сообщает ЕНВ.

"Если они не помогут нам с Северной Кореей, я сделаю то, что всегда говорил", - недвусмысленно написал Дональд Трамп в социальной сети "Твиттер". Позже комментируя свою запись в соцсети журналистам газеты "Нью-Йорк Таймс", президент США заявил, что он "мягко относится к Китаю" в отношении торговли именно в надежде на то, что его лидеры повлияют на власти Северной Кореи. Он призвал Китай оказать большую помощь США и дал понять, что он может в противном случае инициировать экономические меры в отношении КНР.

Эксперты связывают заявление Дональда Трампа с появившимися данными с американских разведывательных спутников, согласно которым китайские суда транспортируют нефть в КНДР. Официальный Пекин опроверг эту информацию. Однако, если факты, добытые американскими разведчиками, подтвердятся, США, вполне возможно введут ограничительные таможенные меры для китайских товаров.

В четверг официальный представитель министерства обороны Китая Рен Гоцян опроверг факт незаконной торговли с Северной Кореей, заявив, что Китай и его военные строго соблюдают резолюции СБ ООН по Пхеньяну. "Ситуации, о которой вы упомянули, абсолютно не было", - сказал Рен Гоцян.

Регулярные доклады об осуществлении санкций Совета Безопасности против Северной Кореи требуются от всех государств-членов СБ ООН. Согласно докладам китайской стороны об осуществлении мер, указанных в резолюции, в КНР запрещены отправки судов, ранее осуществлявшие торговлю с КНДР. Министерство транспорта Китая ранее запретило вход в порт любых судов, которые "занимались деятельностью, запрещенную резолюциями Совета Безопасности, за исключением чрезвычайных ситуаций или при возвращении кораблей в порты их закрепления", - также говорится в докладе.

22 декабря Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" 29 ноября. Резолюция №2397 направлена на дальнейшее ограничение поступления энергетических ресурсов и иностранной валюты в КНДР. Эти меры приняты для того, чтобы заставить Пхеньян провести переговоры с международным сообществом о дальнейшей судьбе своего ядерного потенциала.

Последняя резолюция ООН вводит запрет на 90 процентов экспорта нефти в Северную Корею. В ней прописан "потолок" в виде 500 000 баррелей в год. Прошлая резолюция, принятая 11 сентября, ввела ограничение в 2 миллиона баррелей. Тогда Совет Безопасности единогласно, ограничил импорт Северной Кореей бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов на 2 миллиона баррелей в год. При этом, среднегодовой импорт нефти и нефтепродуктов в страну составляет около 8,5 миллиона баррелей.

Резолюция Организации Объединенных Наций от 5 августа запретила государствам-членам ООН покупать уголь, железную руду и другие экспортные товары Северной Кореи. В результате введенной санкции экспортный доход КНДР снизился примерно на 1 миллиард долларов США в год.

Военные эксперты из США и Японии сообщают, что ракета "Хвасон-15" способна достичь материковой части США, хотя вопрос о том, может ли данная МБР нести ядерную боеголовку, остаётся открытым.

В недавно опубликованной стратегии национальной безопасности власти США официально охарактеризовали Пекин и Москву как геостратегических конкурентов. "Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание", - говорится в стратегии национальной безопасности Белого дома, опубликованной 18 декабря.

Стратегии предшествовал документ оборонного ведомства США, распространенный среди законодателей в августе. В нем сообщалось, что китайское правительство получает передовые технологии, разработанные в США, не только посредством совершения кибер-краж и шпионажа, но и через инвестиции в исследовательские центры, такие как Институт углубленного обучения, основанный в Силиконовой долине китайской компанией Baidu.

Президент США Дональд Трамп также нередко критиковал деятельность китайских сталелитейщиков. "Они разрушают нашу сталелитейную промышленность. И они делали это десятилетиями", - заявил глава Белого Дома в июле.