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Япония

29 декабря 2017, 20:30
Правительством Японии представлен промежуточный отчет о подлоге данных на Mitsubishi Materials

Правительством Японии представлен промежуточный отчет о подлоге данных на Mitsubishi Materials

Итоговый отчет будет готов к февралю

В четверг состоялось представление промежуточного отчета о подлоге данных о некачественной продукции, выпущенной компанией Mitsubishi Materials. Согласно данному отчету, нанесение недостоверных данных при выпуске продукции проводилось по указанию руководства компании, возглавляющее "дочку" концерна Mitsubishi Materials с 1999 года, сообщает ЕНВ.

Отметим, что руководство компании подверглось критике за пренебрежение основными принципами в производстве. В докладе указывается на недостаточное осведомление клиентов о технических характеристиках продукции. Кроме того, в документе сделан вывод о том, что руководство дочерней компания сделало этот шаг ради увеличения своей доли на рынке.

Сообщается, что выпуск материалов, не совпадающих с информацией на этикетке, начался в Mitsubishi Materials ещё в 90-х годах. При этом, компания игнорировала отдельные жалобы и пожелания клиентов. Также в Mitsubishi часто пропускали положенное законодательством проведение проверок товаров на качество.

"Хироаки Мурата, который был уволен с поста президента Mitsubishi Cable Industries (структуры входящей в состав Mitsubishi Materials, - прим ред.), узнал о манипуляциях с данными, проводимых с 2013 года, только в прошлом месяце", - говорится в докладе.

"Мы просим прощения за причинение больших неудобств", - сказал на пресс-конференции в Токио президент Mitsubishi Materials Акира Такеучи. Он пообещал приложить все усилия для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

В отчете, подготовленном специальной исследовательской комиссией правительства, отражен давний систематический подлог данных в дочерних компаниях Mitsubishi Materials, что поставило под сомнение компетентность их руководства. В прошлом месяце в Mitsubishi Materials объявили, что Mitsubishi Shindoh и Mitsubishi Cable Industries отозвали товары с недостоверными данными.

После того, как правительство выявило ряд нарушений в Mitsubishi Materials, в работу по расследованию эпизодов включилась специально созданная правительственная комиссия, в нее вошли не только эксперты из числа представителей исполнительной власти страны, но и внешние специалисты. Сообщается, что окончательный отчет о результатах проверки деятельности Mitsubishi Materials комиссия представит до конца февраля.

Отметим, что кроме подлога данных в компании также были выявлены нарушения в сфере повышения квалификации и уровня образования у сотрудников, занимавшихся проверкой выпускаемой продукции на качество. Кроме того, некоторые нарушения были обнаружены и в системе аудита качества продукции.

Добавим, что Mitsubishi Materials – не единственная японская компания, которую сегодня обвиняют в подлоге документов на продукцию. Ранее на этом также попались Kobe Steel Ltd. и ее дочерняя компания Toray Industries Inc.

Метки: Mitsubishi, Япония

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