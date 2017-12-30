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Южная Корея

29 декабря 2017, 20:00
ВМС Южной Кореи получили новый многоцелевой катер

ВМС Южной Кореи получили новый многоцелевой катер

Он будет активно использоваться в учениях военно-морских сил страны

Сегодня ряды военно-морских сил Южной Кореи пополнило судно, специально предназначенное для учений. Об этом рассказали в военном ведомстве республики, сообщает ЕНВ.

Многоцелевой учебный катер вошел в южнокорейский флот после пробных испытаний. Отметим, что это первый многоцелевой учебный катер в рядах ВМС Южной Кореи. Его возведение началось в июле 2015 года. 230-тонный катер длиной 45 и шириной 15 метров произвел южнокорейский судостроитель Hanjin Heavy Industries & Construction.

Согласно данным Минобороны страны, на катере можно координировать стрельбу из кораблей и пуски зенитных ракет. Кроме того, он эффективен при осуществлении операций военными подводниками. На борту катера могут разместиться более 10 членов экипажа. ВМС планируют ввести его в эксплуатацию в январе. До этого, в течение двух недель южнокорейских военных будут знакомить с оснащением судна.

"Развертывание многоцелевого учебного катера позволит нашему флоту проводить различные виды теоретических и практических учений", - прокомментировал представитель Минобороны Южной Кореи Мун Кичон.

Метки: ВМС, Южная Корея

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