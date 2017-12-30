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В мире

29 декабря 2017, 19:40
На севере США насмерть замерла собака

На севере США насмерть замерзла собака

Бультерьер выбрался из дома без ведома хозяев в минус 30 градусов

Замороженная на смерть самка бультерьера была обнаружена в американском городе Толидо штата Огайо. Инцидент произошел на крыльце одного из частных домов, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что в доме находились две собаки, одна из которых выбралась наружу без ведома хозяев. Владелец собаки, сороколетний Виктор Вальехо отметил, что в дом был отключен от коммунальных услуг, в том числе, от отопления, но, тем не менее, он заботился о собаках, живя в другом месте. Он добавил, что не знает, как одна из собак выбралась наружу. Добавим, что вторая собака жива, поскольку она осталась в доме.

Собака, которая замерла до смерти, была трехлетней самкой американского бультерьера по имени Нанас. Живым же остался четырёхлетний бультерьер по имени Хейз.

Специалист-ветеринар из Толидо Меган Браун рассказала газете The Blade, что она не знает, как долго замершая собака находилась на улице.

Синоптики предупреждают о риске развития гипотермии и обморожения от арктического воздуха, штурмующего центральную часть США и распространяющегося на восток. Температура в обсерватории штата Вашингтон в Нью-Хэмпшире в четверг достигла -37 градусов по Цельсию, что является самой низкой зафиксированной температурой с 1933 года на вершине самой высокой вершине северо-востока США.

Метки: мороз, собака, США

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