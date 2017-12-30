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Общество

29 декабря 2017, 15:50
Полевые лагеря условного противника уничтожили штурмовики ВВО

Полевые лагеря условного противника уничтожили штурмовики ВВО

Всего было задействовано более десятка самолетов

На специализированных авиаполигонах Восточного военного округа в Приморском и Забайкальском краях летчики фронтовой авиации отработали поставленные задачи. Военные занимались уничтожением наземных объектов условного противника по заданным координатам, а также выходом на цели, имитирующие его бронированную технику, сообщает ЕНВ.

В ходе практического выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25 и Су-25СМ "Грач" провели боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и практических авиационных бомб.

Также экипажи выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив все мишени, имитирующие бронетехнику противника.

Всего было задействовано более 10 летательных аппаратов, совершено более 25 самолетовылетов.

Метки: ВВО

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