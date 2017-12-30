Полевые лагеря условного противника уничтожили штурмовики ВВО

На специализированных авиаполигонах Восточного военного округа в Приморском и Забайкальском краях летчики фронтовой авиации отработали поставленные задачи. Военные занимались уничтожением наземных объектов условного противника по заданным координатам, а также выходом на цели, имитирующие его бронированную технику, сообщает ЕНВ.

В ходе практического выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25 и Су-25СМ "Грач" провели боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и практических авиационных бомб.

Также экипажи выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив все мишени, имитирующие бронетехнику противника.

Всего было задействовано более 10 летательных аппаратов, совершено более 25 самолетовылетов.