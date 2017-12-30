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Политика

29 декабря 2017, 15:20
Экс-губернатор Приморья назначен и. о. ректора Московского политеха

Экс-губернатор Приморья назначен и. о. ректора Московского политеха

Владимир Миклушевский будет продолжать реорганизацию университетов в столице

Приказом Минобрнауки России №177 от 27 декабря 2017 года исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета назначен Владимир Миклушевский. На заседании ученого совета об этом сообщила глава Минобрнауки России Ольга Васильева, сообщают ЕНВ со ссылкой на сайт университета.

Московский политехнический университет был основан 21 марта 2016 года, когда Министерством образования и науки Российской Федерации было принято решение о слиянии двух российских вузов - МГУП им. Ивана Федорова и МАМИ. 

 "Я надеюсь, что сложности реорганизации университетов останутся позади, - отметила Ольга Васильева. - Хочу пообещать сделать все возможное для того, чтобы позитивные результаты не заставили себя ждать".

Владимир Миклушевский, с февраля 2012 года до октября 2017 года занимавший пост губернатора Приморского края - доктор технических наук, автор более 60 научных работ. Указом президента РФ от 1 ноября 2017 года награжден орденом Дружбы.

Владимир Миклушевский в 1990 году он с отличием закончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности "инженер-металлург". После аспирантуры в 1993 году начал преподавательскую деятельность на кафедре редких металлов и порошковой металлургии МИСиС, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 году назначен начальником планово-экономического управления МИСиС, в 2004 году — проректором по экономике и финансам, в апреле 2007 года стал первым проректором МИСиС. В течение 2007-2008 годов Миклушевский работал в Министерстве образования и науки РФ, сначала – директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса, затем – заместителем министра образования и науки. С октября 2010 года до февраля 2012 года Миклушевский был ректором ДВФУ, под его руководством в 2011 году прошел процесс объединения четырех вузов Приморского края.

"Московский Политех - сильный вуз, основанный на базе крупных университетов, - заявил Владимир Миклушевский. - В ближайшее время я планирую более детально познакомиться с его деятельностью. Сейчас процесс знакомства и реорганизации заставляет людей волноваться. Но могу сразу сказать, что резких изменений мы не ожидаем. Никаких решений без обсуждения с ученым советом, преподавателями и студентами приниматься не будет".

Метки: МГУП

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