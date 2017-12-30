Организаторов уличных гонок будут лишать свободы

Поправки по ужесточению наказания за стритрейсинг в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс подготовила рабочая группа Госдумы при комитете по безопасности, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".

Изменения направлены в правительство РФ и Верховный суд для получения одобрения, а также возможных корректировок. После того как соответствующие резолюции придут из обоих ведомств, депутаты внесут законопроект на рассмотрение Госдумы.

Новые статьи КоАП будут наказывать за соревнования автомобилей или мотоциклов по их скоростным или иным техническим возможностям в местах, не предназначенных для проведения таких соревнований, если это соревнование было сопряжено с нарушением общественного порядка или создало угрозу безопасности дорожного движения и гражданам.

Для граждан - организаторов гонок - первое задержание будет наказываться штрафом от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 500 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью или повреждению имущества штрафы будут увеличены. При повторном задержании виновный заплатит уже до 500 тысяч, а юрлицо - до 1 миллиона рублей. Если нарушения будут продолжаться, для организатора гонок наступит уголовная ответственность - наказание составит до двух лет лишения свободы.

Участие в незаконных соревнованиях будет наказываться штрафом от 10 до 30 тысяч рублей или арестом на срок до 10 суток. За повторное нарушение гонщик заплатит 30 тысяч рублей. Его также лишат права управления на полгода.

Экс-депутат Думы Владивостока Александр Юртаев, много времени посвятивший общению со стритрейсерами, считает, что "ужесточать наказание неправильно, здесь надо действовать только лаской. Владивосток был и является столицей технических видов спорта. Представители авто-, мотоспорта никакие не алкоголики и не наркоманы, хорошие ребята. А чем помогает власть, тем, что вводит права на мопеды? Надеюсь, новый глава Владивостока Виталий Веркеенко, как создатель "Примринга", будет содействовать развитию стритрейсинга. В каждом районе города нужны трассы, где можно было бы погонять".

Представитель рабочей группы по реализации проекта "Единой России" "Безопасные дороги", пожелавший остаться неизвестным, сообщил ЕНВ: "В городе нельзя гонять однозначно. Если есть нарушения закона, за них требуется наказывать. С другой стороны, где-то людям надо выбрасывать адреналин. Требуется создать условия".