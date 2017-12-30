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Политика

29 декабря 2017, 12:10
Бывший глава Благодатненского сельского поселения получил 7 лет колонии за взятку

Бывший глава Благодатненского сельского поселения получил 7 лет колонии за взятку

Суд также назначил штраф в размере 4 млн. 200 тыс. рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Благодатненского сельского поселения. Он признан виновным в получение взятки, сообщает ЕНВ.

Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2016 года подсудимый получил от главы крестьянского  (фермерского) хозяйства взятку в сумме 50 тыс. рублей, являющейся частью от заранее оговоренной суммы 600 тыс. рублей, за заключение между  крестьянским хозяйством и администрацией договора купли-продажи земельного участка, арендуемого последним у администрации и не препятствованию регистрации данного договора.  

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 4 млн. 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком 3 на года.

Метки: СКРФ, суд

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