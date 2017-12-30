Бывший глава Благодатненского сельского поселения получил 7 лет колонии за взятку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Благодатненского сельского поселения. Он признан виновным в получение взятки, сообщает ЕНВ.

Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2016 года подсудимый получил от главы крестьянского (фермерского) хозяйства взятку в сумме 50 тыс. рублей, являющейся частью от заранее оговоренной суммы 600 тыс. рублей, за заключение между крестьянским хозяйством и администрацией договора купли-продажи земельного участка, арендуемого последним у администрации и не препятствованию регистрации данного договора.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 4 млн. 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком 3 на года.