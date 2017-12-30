40 инвестиционных проектов реализованы в Свободном порту Владивосток

Декабрь 2017 года стал стартовым для восьми новых инвестиционных проектов, реализованных на территориях с режимом Свободного порта Владивосток. Заявленная стоимость предприятий, введенных в эксплуатацию резидентами СПВ по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", составляет 3,7 млрд. рублей и более 200 фактических созданных новых рабочих мест, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Так, компания "Центр Детского Здоровья", получив статус резидента СПВ в сентябре 2016 года, уже построила помещение, приобрела специализированное медицинское оборудование и ввела в эксплуатацию первую из сети современных многопрофильных детских клиник. По словам руководителя проекта Александра Шуматова, полученная лицензия позволяет осуществлять медицинскую деятельность и принимать маленьких пациентов: "Наш проект заключается в создании многопрофильного детского медицинского центра и нескольких современных районных детских клиник с высококвалифицированными специалистами, новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием и широким спектром амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг. Основным приоритетом в работе клиниках станет оказание помощи по комплексным программам прикрепления, в частности наблюдение личного педиатра за здоровьем ребенка с самого его рождения".

Промышленную прачечную, работающую на профессиональном современном оборудовании повышенной мощности для обслуживания коммерческих и государственных предприятий с большими объемами потребления, открыло на территории г. Владивостока ЗАО "Идальго". Резидент намерен использовать только самое современное немецкое и итальянское оборудование, признанное на сегодняшний день лучшим в мире, системы профессиональной стирки, экологичные химические препараты, эффективные чистящие вещества для трудновыводимых пятен и щадящие технологии.

В целях уменьшения зависимости от поставляемой из Китая, Кореи и Вьетнама одноразовой посуды ООО "ДВ-РАСПАК" реализовало собственный проект по выпуску одноразовых бумажных стаканчиков и пластиковых крышек. Поставляться экологически чистая продукция будет не только на предприятия Приморского края. Мощностей хватит, чтобы покрыть потребности территорий Дальнего Востока.

"Благодаря статусу резидента Свободного порта Владивосток. Построены производственный цех и складские помещения, приобретены станки. Несмотря на то, что производство стартовало в декабре, мы уже произвели партию одноразовых стаканчиков и крышек в количестве 100 тысяч штук и готовы к отправке продукции. Ведем поиск грамотных специалистов, есть вакантные места", - сообщил директор ООО "ДВ-РАСПАК" Алексей Лацков.

Очередное открытие декабря - проект по осуществлению деятельности сухого контейнерного терминала – принадлежит ООО "Терминал". Место для ведения деятельности резидент выбрал в приморском городе Артеме.

Мощности проекта позволяют оказывать услуги по хранению, терминальной обработке вагонов и вести погрузочно-разгрузочные работы. Необходимая для этих целей недвижимость приобретена, имеется земельный участок, подъездные железнодорожные пути, складские помещения со встроенным контрольно-пропускным пунктом, электроподстанция.

Проект по созданию мультимодального комплекса на северо-западном побережье Японского моря в заливе Ольги создан компанией "Ольга Бункер". Благодаря статусу резидента свободного порта Владивосток, была оформлена в долгосрочную аренду территория порта, переоснащен терминал, приобретено специализированное оборудование: ричстакеры, причальные контейнерные краны, портовый кран с грейферным захватом, выполнен ремонт части бетонного основания территории для хранения. Компания уже приступила к деятельности на 60% от максимально заявленной мощности по перевалке и хранению грузов, включая наливные и насыпные. А строительство внутрипортового холодильника площадью 700 кв. метров даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию.

Развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить временные затраты – до 10 дней - при отправке товаров из КНР в Европу через Россию.

Еще один портовый объект введен в декабре в Находке. Реализация проекта ООО "Порт Ливадия", стоимость которого превысила 137 млн. рублей, позволила компании расширить деятельность в Ливадии и за счет приобретения дополнительного оборудования и спецтехники вести на занимаемой территории не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов. Также завершено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования, бетонирование территории и укрепление причальной стены. В результате, производительность терминала выросла с 5 000 до 20 000 тонн грузов в месяц.

Проект, включающий возведение во Владивостоке трех жилых домов на 576 квартир, реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности ООО "Восточный Луч" с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Первый 192-квартирный дом построен по федеральной программе "Жилье для российской семьи". Участники программы уже получают документы и ключи от квартир. Стоимость квадратного метра жилья составила 35 тысяч рублей. Столь низкой стоимости ко всему прочему удалось добиться и за счет статуса резидента свободного порта Владивосток.

Чтобы иметь возможность дальнейшего снижения стоимости строительства жилья "Восточный ЛУЧ" планирует построить собственный завод железобетонных конструкций в ТОР "Надеждинская". Свое производство железобетона также даст компании возможность строить больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты.

"Деятельность в рамках особого экономического режима СПВ позволила нам серьезно сэкономить на ряде направлений, включая социальные выплаты, – говорит заместитель директора по развитию ООО "Восточный ЛУЧ" Алексей Исаков. – Также снизить расходы помог жесткий контроль работы подрядчиков. На территории строительной площадки установлены веб-камеры. И мы, и участники долевого строительства имеем возможность отслеживать результаты работ в режиме реального времени".

Второй и третий дома, входящие в инвестпроект ООО "Восточный ЛУЧ", сегодня находятся в высокой степени готовности, их планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года.

Полномасштабное электротехническое производство запустило ООО "ДВ-Инжиниринг". Это первый на территории Дальнего Востока производственный кластер, специализирующийся на выпуске оборудования инженерных систем. Проект стартовал со сборки моноблочных трехфазных источников бесперебойного питания серии Кеог-Т, мощностью от 10 до 120 кВА. В дальнейшем планируется расширение линейки выпускаемого оборудования для систем электроснабжения: шинопроводных линий, трансформаторных подстанций, корпусов для электроустановочных изделий, кабельных лотков и других видов продукции Группы Legrand. Компания является мировым лидером по электрическим и информационным системам зданий, с более чем столетней историей. Продукты и решения Legrand знают и высоко ценят инженеры-электротехники всего мира. Резидент СПВ - "ДВ-Инжиниринг", будучи авторизованным сервисным центром ИБП и авторизованным центром производства силовых шкафов Legrand, призвана оказывать полную поддержку клиентов и партнеров Группы Legrand.

Напомним, на сегодняшний день статус резидентов свободного порта Владивосток получили 422 компании, которые реализуют проекты на сумму свыше 364 млрд. рублей с планами создания 35 659 новых рабочих мест. Причем 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 - в течение 2017 года.