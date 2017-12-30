Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

29 декабря 2017, 11:30
В России с 1 января изменятся обозначения федеральных трасс

В России с 1 января изменятся обозначения федеральных трасс

Правительство постановило перейти на новые обозначения в 2010 году

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г., с 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог, сообщает ЕНВ со ссылкой на  сайт Федерального дорожного агентства.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" учётный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги:

  • M - для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 "Кола" и М-20 "Псков" (с нового года это Р-21 "Кола" и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия);
  • Р - для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ;
  • А - для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

До 31 декабря 2017 года привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.  

Метки: знаки, Росавтодор

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Заявление главы США в "Твиттере" обострило дипломатическую напряженность между Вашингтоном и ПекиномЗаявление главы США в "Твиттере" обострило дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Пекином
вчера, 21:20
Оно было сделано в ответ на разведданные о транспортировке нефти из КНР в КНДР
Правительством Японии представлен промежуточный отчет о подлоге данных на Mitsubishi MaterialsПравительством Японии представлен промежуточный отчет о подлоге данных на Mitsubishi Materials
вчера, 20:30
Итоговый отчет будет готов к февралю
ВМС Южной Кореи получили новый многоцелевой катерВМС Южной Кореи получили новый многоцелевой катер
вчера, 20:00
Он будет активно использоваться в учениях военно-морских сил страны

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1
27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+