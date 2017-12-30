В России с 1 января изменятся обозначения федеральных трасс

Правительство постановило перейти на новые обозначения в 2010 году
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г., с 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Федерального дорожного агентства.
В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" учётный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги:
До 31 декабря 2017 года привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.
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