На Олимпиаде в Пхёнчхане ждут 210 спортсменов‍ из России

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане ожидает, что в состязаниях примут участие 210 российских спортсменов, заявил глава комитета Ли Хи Бом, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

"Мы ожидаем, что около 210 атлетов из России приедут в Южную Корею. Оргкомитет будет поддерживать российских спортсменов с момента их прибытия и до отъезда, как и всех других атлетов", - сказал он.

Зимние Олимпийские игры пойдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета объявил о возможности допуска к Играм-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России".

Комиссия МОК определит список российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2018, не позднее 28 января.