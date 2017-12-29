Соглашение о помощи южнокорейским "женщинам для утех" между Кореей и Японией требует доработки

В среду, в правительстве Южной Кореи подчеркнули, что при составлении соглашения с Японией о "женщинах для утех" от 2015 года в достаточной мере не были учтены мнения самих пострадавших, вынужденных работать "жрицами любви" в японских военных частях во время Второй мировой войны, сообщает ЕНВ.

В Докладе, составленном правительственной группой, также говорится о нераскрытой части договора с Японией. Как отметил руководитель группы, бывший редактор южнокорейской газеты "Ханкёре" О Тэ Гю, в соглашении не отражено положение данной категории женщин в качестве жертв Второй мировой Войны, что, по его словам, должно было сделано в соответствии с нормами международного права.

Правительственная группа по рассмотрению спорного договора была создана в июле этого года по инициативе нового президента республики Мун Джэ Ина, избранного на выборах в мае. Глава государства не раз утверждал, что большинство южнокорейцев не поддерживают соглашение, заключенное предыдущим правительством Пак Кын Хе с Японией.

Впрочем, в отчете правительственной группы не содержится рекомендаций по прямым правкам в договор, поэтому правительство, скорее всего, отложит принятие какого-либо политического решения до завершения Зимней Олимпиады в Пхёнчхане, которая пройдет в феврале 2018 года.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила в среду, что правительство проделывает серьезный обзор доклада рабочей группы. Она добавила, что окончательное отношение правительства по этому вопросу будет сформировано после учета мнений жертв и экспертов. "Кроме того, правительство будет тщательно изучать влияние вопроса на отношения с Японией", - заключила она. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ответ заявил, что не видит проблем с процессом, ведущим к реализации действующего соглашения, и призвал Сеул к соблюдению достигнутых ранее договоренностей.

Напомним, так называемое соглашение о "женщинах для утех" было заключено при предыдущем президенте Южной Кореи Пак Кын Хе. Он был представлен министрами иностранных дел двух стран два года назад, 28 декабря 2015 года в Сеуле. В этом соглашении обе страны согласились, что вопрос решен "окончательно и необратимо". В прошлом году Япония выделила один миллиард иен (около 8,8 миллиона долларов США) в южнокорейский фонд для оказания помощи жертвам и их семьям.

Несмотря на то, что в то время, в целом, соглашение было воспринято южнокорейцами благосклонно, оно оказалось спорным для самих жертв губительной практики в японских войсках военного времени. Пострадавшие считают, что их мнения при составлении соглашения были проигнорированы, а извинения со стороны Японии по этому вопросу не адекватны. Экспертная правительственная группа обнаружила, что соглашение не обсуждалось двумя сторонами по регулярным дипломатическим каналам. Согласно докладу, переговоры состоялись лишь между главой секретариата Совета национальной безопасности Японии Шотаро Ячи и помощником тогдашнего президента Южной Кореи. В докладе сделан вывод о том, что договор был достигнут, главным образом, для того, чтобы улучшить отношения тогдашних властей Республики Корея с Японией. Однако, самое интересное находится в секретной части договора, также обнародованной правительственной группой. Согласно этой части соглашения, южнокорейская сторона обязывалась провести работу с общественными организациями, выступающими за права данной категории жертв, которые первоначально выступали против принятия документа.

Согласно договору, Южная Корея признает озабоченность Японии по поводу возведенной статуи вблизи японского посольства в Сеуле, символизирующей "женщин для утех" военного времени, и "будет стремиться решить" вопрос "соответствующим образом". Японские власти хотят убрать символичные статуи возле своих посольств в Сеуле и Пусане. Однако, это желание практически не продвинулось в реализации, поскольку проблема остается очень чувствительной в самой Южной Корее.