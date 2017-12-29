Индонезийский вулкан Синабунг снова активизировался

Известный вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра снова проснулся, и из него уже идут горящие облака дыма. Центр вулканологии Индонезии заявил, что основное извержение вулкана Синабунг продолжалось 8 минут, сообщает ЕНВ.

В результате извержения вулкана дым и пепел распространился на 5 километров вниз по склонам Синабунга. В последний раз вулкан извергался в августе. "Дым и вулканический пепел достиг нескольких деревень вокруг вулкана Синабунг", - сообщил центр вулканологии.

По сообщениям властей, никаких сообщений о несчастных случаях не поступало. "Никто не паниковал, потому что почти каждый день местные жители видят, как горит Синабунг", - сказал официальный представитель МЧС Сутопо Пурво Нугрохо. Он добавил, что в регионе часты случаи небольших кратковременных извержений. Впрочем, местные власти предупредили людей, живущих вблизи рек на склонах вулкана, чтобы они следили за их наполнением лавой. К настоящему моменту эвакуировано более 3300 семей.

В августе 2010 года 2460-метровый вулкан проснулся впервые более чем за 400 лет. После трех лет спокойствия, он снова вспыхнул в сентябре 2013 года и с тех пор остается активным. В феврале 2014 года 16 человек погибли в результате очередного крупного извержения. Ещё семь человек погибли в результате аналогичного случая в мае прошлого года.

Власти страны не рекомендуют жить ближе, чем в трех километрах от вулкана Синабунг. Впрочем, после ряда извержений население все равно возвращается в свои дома, ведь в здешних местах расположены плантации – основное место работы для жителей.

Напомним, Индонезия находится в одном из самых активных сейсмических регионов мира – Тихоокеанском огненном кольце, в котором происходит большое количество землетрясений и извержений вулканов.