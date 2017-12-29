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Китай

29 декабря 2017, 00:00
Власти Китая планируют построить первую в мире термоядерную электростанцию

Власти Китая планируют построить первую в мире термоядерную электростанцию

Ее возведение планируется к 2035 году

Экспериментальный проект термоядерной электростанции может быть реализован в одном из трех китайских городов. Проект был одобрен правительством страны в этом месяце, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что над проектом работали исключительно китайские ученые. В настоящее время составляется план инженерных чертежей будущего сооружения. На сегодняшний день в проект по строительству первой в мире термоядерной электростанции желают войти три города – финансовый центр материкового Китая Шанхай, столица провинции Аньхой Хэфэй и центр провинции Сычуань Чэнду. Проект новейшей электростанции оценивается более чем в 100 миллиардов юаней (15,2 миллиарда долларов США).

Объект планируют достроить к 2035 году. В основе электростанции будет лежать работа термоядерного реактора, который будет нагревать газообразный водород до температуры, в 10 раз превышающей температуру при расщеплении ядра атомов.

В провинции Сычуань сконцентрирована научно-исследовательская база, разработки здешних ученых зачастую применяются в военной промышленности и атомной энергетике. В провинции уже созданы несколько экспериментальных устройств для новой ЭС, притом у здешних исследователей больше опыта в создании сложных нетипичных реакторов, чем у специалистов из других регионов КНР.

Специалист Юго-Западного института физики Китайской национальной ядерной корпорации (г. Чэнду) Ян Цинвэй, возглавляющий инженерный проект термоядерного реактора, рассказал, что за него конкурируют несколько городов. "Консенсуса пока нет, равно как и никакого решения", - отметил он. Его коллега, физик-ядерщик из Института современной физики в Шанхайском Университете Сяо Цзюнь отмечает, что власти городов видят потенциальные преимущества от строительства первой в мире термоядерной электростанцией.

Впервые идея термоядерного синтеза была предложена советскими физиками в 1950-х годах. С тех пор ведущие страны мира стремятся использовать их открытия на практике. Китай находится на шаг ближе своих конкурентов в получении энергии от термоядерного синтеза.

Благодаря серьезной финансовой поддержке китайского правительства местные ученые в последние годы увеличили количество исследований в области синтеза. Кроме того, это уже дало ощутимые результаты. Так в Китае благодаря этим исследованиям были получены новые технологии и произведены новые материалы. Впрочем, Тан Цзюнь из Университета Сычуани (г. Чэнду) отметил, что для реализации проекта потребуется разработка многих дополнительных технологий, инструментов и материалов, которых сегодня не существует.

Например, внутренняя стенка реактора должна быть изготовлена из сверхсильных сплавов, чтобы выдерживать тепло и бомбардировку частиц высокой энергии. Необходимо будет обеспечить жесткий и точный контроль над плазмой, чтобы предотвратить разрушительные всплески энергии. Электрические катушки, при этом, должны находиться в большом объеме специальной холодной жидкости для поддержания их сверхпроводимости, иначе магнитное поле исчезнет.

"Этот проект привлечет исследовательский талант из других городов Китая и всего мира, - уверен г-н Тан. – Проект реактора сможет превратить наш город в один из самых ярких инновационных центров на планете".

Согласно срокам, опубликованным на веб-сайте Китайской академии наук в этом месяце, проектные работы займут пару лет, а строительство начнется в 2021 году. При строительстве китайского объекта будет в значительной степени использоваться опыт разработки термоядерного реактора, строящегося на юге Франции. В отличие от Китая французский проект строится, в основном на деньги зарубежных инвесторов, в том числе, за счет средств из КНР, стран ЕС, США и России.

Доцент Школы физики Пекинского университета Лэй Янь отметил, что власти городов должны понимать, что это высокорискованный проект, который может превратиться в "денежную яму". "Я сомневаюсь, что объект может быть запущен даже через 20 лет", - сказал он. Кроме того, эксперт отметил опасность реализации проекта для окружающей среды. "Если некоторые из нейтронов попадут в окружающую среду за пределами станции, даже в небольшом количестве, они будут представлять серьезную угрозу людям, живущим и работающим поблизости", - сказал Лэй Янь.

Метки: электроэнергия

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