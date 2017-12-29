Во Владивостоке состоялся ежегодный Дальневосточный детский новогодний турнир по дзюдо

Во Владивостоке, в игровом зале спорткомплекса "Олимпиец", состоялся ежегодный Дальневосточный детский новогодний турнир по дзюдо среди школьников. На татами вышли спортсмены трех возрастных групп 2005-2009 гг.р. из Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей,сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В открытии турнира принял участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, обозначив его значимость, как праздника спорта и международной дружбы.

"Турнир проходит под эгидой школьного спорта, - сказал Игорь Чемерис. - Первые шаги в спорте должны начинаться в школе - для этого строятся спортзалы и стадионы. Задача спортивных мероприятий - вывести на высокий уровень физическую подготовку российских школьников. Федеральный проект "Детский спорт", в рамках которого проходят соревнования – реализуется с 2011 года. В основном это внеклассная работа, которая ведется не только в учебное время, в том числе и в период каникул. Приоритетная задача – максимально охватить учащихся регулярными занятиями спортом. Так же планируется вручать призы спортсменам, которые достигли успехов на соревнованиях различных уровней, и тренерам, благодаря которым удалось приди к таким результатам".

Партийный проект "Детский спорт", реализация которого рассчитана на период с 2017 по 2022 годы, направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. В рамках проекта в регионах ремонтируются спортивные клубы и школьные спортзалы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта.

Как отметил главный судья соревнований, председатель судейской коллегии Приморского края Роман Власов, соревнования проходили на очень высоком уровне в бескомпромиссной борьбе, несмотря на возраст участников, и самое главное без травм. "Турнир собрал 312 спортсменов, и число участников каждый год увеличивается, - сказал он. – Развитие детского спорта – это большой вклад в движение по пропаганде здорового образа жизни, физического и умственного развития. И со стороны краевых властей всегда чувствуется поддержка".

Всем участникам соревнований вручили подарки от Всероссийской федерации школьного спорта. По итогам соревнований победителей и призеров наградили грамотами, медалями, памятными подарками.