Народная полиция КНР отошла в ведение Центрального военного совета

Народная полиция теперь будет находиться в прямом подчинении Центрального военного совета, являющегося высшим государственным органом по руководству всеми вооруженными силами страны. Об этом объявили государственные СМИ Китая в среду, сообщает ЕНВ.

В рядах народной полиции числится более 1,5 миллиона человек. Подразделение ранее находилось в подчинении Министерства общественной безопасности. Народная полиция служит военным резервом на случай войны, а также решает задачи по подавлению незаконных акций протеста, борьбе с терроризмом, защите государственных границ и способствованию в тушении пожаров.

При нынешнем руководителе Китая, главнокомандующем и председателе Центрального военного совета Си Цзиньпине крупнейшая в мире военная сила – Народно-освободительная армия (НОАК) – прошла большой путь в своей модернизаций, от кадровой чехарды высших чинов до оптимизации ее организации и появления современных образцов оружия. В то же время, реформы происходили и в рядах полицейских сил. В 2014 году на высшие посты народной полиции, в том числе, на должность руководителя, пришли офицеры НОАК. Руководство полицией принял близкий соратник Си Цзинпина Ван Нин. Примечательно, что до назначения у него не было опыта работы в органах внутренних дел.

Информационное агентство "Синьхуа" пока не сообщает о том, на каких правилах субординации будет работать народная полиция с военными, а также зачем понадобилось выводить полицию из-под ведения государственного совета КНР в лице министерства общественной безопасности. "Органы полиции останутся независимой структурой и будут выполнять свои прежние функции. Сотрудники полиции не будут входить в ряды НОАК", - пишет "Жэньминь жибао".

Некоторые эксперты полагают, что данное изменение было личной инициативой Си Цзиньпина, решившего взять народную полицию в прямое подчинение. Данный шаг направлен на усиление вертикали в правоохранительных органах, при этом, как признают даже критики, он не противоречит конституции КНР.

С приходом к власти Си Цзинпина состоялся коренной пересмотр прежней модели командования армии, существовавшей со времен Мао Цзэдуна. Целью военной реформой является создание более гибких вооруженных сил, способных должным образом реагировать на внутренние и внешние кризисы. Так, командный центр всеми войсками сегодня сосредоточен в Центральном военном совете КНР. Армия Китая проделала большой путь по модернизации своих рядов, в частности, арсенал военных пополнился технологиями в областях кибернетики и ведения информационных войн.

Важно отметить, что страна не вела войны в течение десятилетий, однако китайское правительство находится в центре различных вызов, среди которых развитие ядерной программы Северной Кореи, территориальные споры в Южно-Китайском море и ситуация на Тайване.