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Общество

28 декабря 2017, 17:00
Проезд в электричках Приморья в следующем году не подорожает

Проезд в электричках Приморья в следующем году не подорожает

Социальные тарифы-2018 остаются на уровне 2017 года

Социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в Приморском крае в 2018 году останутся на уровне текущего. Не изменится, в частности, и стоимость проезда до аэропорта "Кневичи", сообщает ЕНВ.

Пассажирские перевозки в пригородном железнодорожном сообщении в Приморье осуществляет компания "Экспресс Приморья". Для "Экспресса Приморья" в краевом бюджете предусмотрена субсидия, за счет которой компенсируется разница между экономически обоснованными и социальными тарифами (теми, которые фактически оплачивает население). В 2018 такая субсидия составляет 315 миллионов рублей.

На перевозку в электричках установлены экономически обоснованные тарифы: в обычных – 33,67 рублей, в скорых – 50,47 рублей. Социальные тарифы сохранены на уровне 2017 года, стоимость проезда на обычных электричках составит 21 рубль, в скорых – 25 рублей. Среди прочих маршрутов, не изменится и цена билета от Владивостока до аэропорта "Кневичи".

Метки: цены, электрички

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