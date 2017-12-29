Проезд в электричках Приморья в следующем году не подорожает

Социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в Приморском крае в 2018 году останутся на уровне текущего. Не изменится, в частности, и стоимость проезда до аэропорта "Кневичи", сообщает ЕНВ.

Пассажирские перевозки в пригородном железнодорожном сообщении в Приморье осуществляет компания "Экспресс Приморья". Для "Экспресса Приморья" в краевом бюджете предусмотрена субсидия, за счет которой компенсируется разница между экономически обоснованными и социальными тарифами (теми, которые фактически оплачивает население). В 2018 такая субсидия составляет 315 миллионов рублей.

На перевозку в электричках установлены экономически обоснованные тарифы: в обычных – 33,67 рублей, в скорых – 50,47 рублей. Социальные тарифы сохранены на уровне 2017 года, стоимость проезда на обычных электричках составит 21 рубль, в скорых – 25 рублей. Среди прочих маршрутов, не изменится и цена билета от Владивостока до аэропорта "Кневичи".