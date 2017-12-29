Назначен новый главный тренер ХК "Адмирал"

Руководством клуба принято решение назначить на пост главного тренера команды Андрея Разина. Контракт с 44-летним специалистом заключен на два с половиной года, до окончания сезона 2019/2020. Сегодня Андрей Владимирович был представлен команде, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Возглавивший "Адмирал", после отставки Александра Андриевского, Фредрик Стиллман покидает клуб, контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. О том, кто войдет в тренерский штаб Андрея Разина будет объявлено позднее.

"Прежде всего, хочу сказать спасибо предыдущему тренерскому штабу во главе с Фредриком Стиллманом. Им где-то немного не повезло, они трудились в непростое для клуба и команды время, но делали свою работу хорошо. Желаю им успехов в нелегкой тренерской деятельности. На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб "Адмирала", – прокомментировал тренерские перестановки президент хоккейного клуба Заирбек Юсупов.

СПРАВКА:

Андрей Владимирович Разин

Дата рождения: 23.10.1973

Место рождения: Тольятти

Воспитанник: "Лада" (Тольятти)

Карьера игрока: ЦСК ВВС (Самара, 1990-1993, 1996-1997), "Маяк" (Куйбышев, 1990-1991), "Лада" (Тольятти, 1991-1994), "Металлург" (Магнитогорск, 1994-1996, 1997-2001, 2004-2005), "Металлург-2" (Магнитогорск, 1998-2000), "Динамо" (Москва, 2001-2003), ЦСКА (Москва, 2003-2004), "Авангард" (Омская область, 2004-2005), "Авангард-2" (Омская область, 2004-2005), ХК МВД (2005-2006), "Химик" (Воскресенск, 2006-2007), "Химик-2" (Воскресенск, 2006-2007).

Достижения игрока:

Серебряный призёр чемпионата мира (2002).

Чемпион Евролиги (1999, 2000).

Обладатель Суперкубка Европы (2000).

Чемпион России (1999, 2001).

Чемпион и обладатель Кубка МХЛ (1994).

Серебряный призёр чемпионата России (1998).

Бронзовый призёр чемпионата МХЛ (1995) и России (2000).

Обладатель Кубка России (1998).

Лучший бомбардир чемпионата России (2001).

Обладатель приза "Золотая клюшка" (самый ценный игрок чемпионата России) (2001).

Обладатель приза "Золотой шлем" (2001, 2002).

Участник матчей звёзд Суперлиги (2001, 2002, 2003).

Карьера тренера: ЦСКА-2000 (2009-2011) – главный тренер; "Кристалл" ("Саратов", ВХЛ, 2012-2013) – главный тренер; "Ижсталь" (Ижевск, ВХЛ, 2012-2015) – главный тренер; "Автомобилист" (Екатеринбург, КХЛ, 2015-2016), "Югра" (Ханты-Мансийск, КХЛ, 2016-2017) – главный тренер; ХК "Попрад" (Словакия, 2017) – тренер-консультант.

Достижения тренера: