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Общество

28 декабря 2017, 16:30
Назначен новый главный тренер ХК "Адмирал"

Назначен новый главный тренер ХК "Адмирал"

Экс-тренер "Автомобилиста" и "Югры" Андрей Разин сменил на посту шведского специалиста Фредрика Стиллмана

Руководством клуба принято решение назначить на пост главного тренера команды Андрея Разина. Контракт с 44-летним специалистом заключен на два с половиной года, до окончания сезона 2019/2020. Сегодня Андрей Владимирович был представлен команде, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Возглавивший "Адмирал", после отставки Александра Андриевского, Фредрик Стиллман покидает клуб, контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. О том, кто войдет в тренерский штаб Андрея Разина будет объявлено позднее.

"Прежде всего, хочу сказать спасибо предыдущему тренерскому штабу во главе с Фредриком Стиллманом. Им где-то немного не повезло, они трудились в непростое для клуба и команды время, но делали свою работу хорошо. Желаю им успехов в нелегкой тренерской деятельности. На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб "Адмирала", – прокомментировал тренерские перестановки президент хоккейного клуба Заирбек Юсупов.

СПРАВКА:
Андрей Владимирович Разин
Дата рождения: 23.10.1973
Место рождения: Тольятти
Воспитанник: "Лада" (Тольятти)

Карьера игрока: ЦСК ВВС (Самара, 1990-1993, 1996-1997), "Маяк" (Куйбышев, 1990-1991), "Лада" (Тольятти, 1991-1994), "Металлург" (Магнитогорск, 1994-1996, 1997-2001, 2004-2005), "Металлург-2" (Магнитогорск, 1998-2000), "Динамо" (Москва, 2001-2003), ЦСКА (Москва, 2003-2004), "Авангард" (Омская область, 2004-2005), "Авангард-2" (Омская область, 2004-2005), ХК МВД (2005-2006), "Химик" (Воскресенск, 2006-2007), "Химик-2" (Воскресенск, 2006-2007).

Достижения игрока: 

  • Серебряный призёр чемпионата мира (2002).
  • Чемпион Евролиги (1999, 2000).
  • Обладатель Суперкубка Европы (2000).
  • Чемпион России (1999, 2001).
  • Чемпион и обладатель Кубка МХЛ (1994).
  • Серебряный призёр чемпионата России (1998).
  • Бронзовый призёр чемпионата МХЛ (1995) и России (2000).
  • Обладатель Кубка России (1998).
  • Лучший бомбардир чемпионата России (2001).
  • Обладатель приза "Золотая клюшка" (самый ценный игрок чемпионата России) (2001).
  • Обладатель приза "Золотой шлем" (2001, 2002).
  • Участник матчей звёзд Суперлиги (2001, 2002, 2003).

Карьера тренера: ЦСКА-2000 (2009-2011) – главный тренер; "Кристалл" ("Саратов", ВХЛ, 2012-2013) – главный тренер; "Ижсталь" (Ижевск, ВХЛ, 2012-2015) – главный тренер; "Автомобилист" (Екатеринбург, КХЛ, 2015-2016), "Югра" (Ханты-Мансийск, КХЛ, 2016-2017) – главный тренер; ХК "Попрад" (Словакия, 2017) – тренер-консультант.

Достижения тренера: 

  • Серебряный призёр чемпионата ВХЛ (2015).
  • Первый раунд плей-офф Кубка Гагарина (2016).

Метки: адмирал, назначение, перестановки, Разин, Стиллман, хоккей

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