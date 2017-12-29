Жители Приморья передвигаются на такси за тысячу километров

Пользователи такси в России нередко заказывают маршруты продолжительностью в тысячи километров, так, жители Владивостока и Уссурийска катаются на такси в Благовещенск. В текущем году клиенты из Приморья не попали в ТОП-10 по длине маршрута, хотя в 2016 году поставили рекорд, сообщает ЕНВ.

В 2017 году жители России часто путешествовали на автомобилях между городами и странами. Самая продолжительная поездка на такси в нынешнем году была из города Изобильный Ставропольского края в Екатеринбург. Пассажиры проехали более 2300 км до Мусульманского кладбища. На втором месте – 1960 км проехали жители Байкальска, заказавшие такси до Новосибирска. На третьем месте поездка из Каменска-Уральского в Москву. Семья ехала вместе с кошкой в один из спальных районов столицы. Компания преодолела расстояние в 1898 км. В пятерке самых продолжительных – маршруты из Петрозаводска на железнодорожный вокзал Самары, из детской зубной больницы в Ярославле до черноморского города Геленджик. Протяженность – более 1700 км.

Среди рекордных поездок есть и заказы в другие страны. Например, в городе Балаково Саратовской области женщина заказала машину для деловой поездки в Республику Беларусь. Водитель добрался до места назначения за сутки и через день отвез пассажирку обратно. Километраж в одну сторону составил более 1600 км. В Красноярске представители золотодобывающей компании отправились на такси в Казахстан. Они заказали грузовой автомобиль для перевозки оборудования и фонтана. По пути экспедитор попросил заехать в несколько городов. Таксист проехал более 1500 км.

Впрочем, жители Приморья также совершали в нынешнем году поездки на дальние расстояния. Например, из аэропорта Владивостока и Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища ездили в Благовещенск. Длина поездки по маршруту Владивосток – Благовещенск – 1437 км, Уссурийск – Благовещенск – 1342 км.

А вот в прошлом году была выполнена самая продолжительная поездка в истории сервиса заказа такси "Максим". Длина рекордного маршрута составила 9,2 тысячи километров, сообщила ЕНВ специалист отдела по связям с общественностью сервиса Мария Пухова. В августе 2016 года поступил заказ из города Изобильный Ставропольского края. Семья из трех человек заказала поездку до города Уссурийск. Стоимость заказа составила около 120 тысяч рублей. Заказ был выполнен за 9 суток.