Глава Владивостока принял присягу и рассказал о планах журналистам

Инаугурация нового главы Владивостока Виталия Веркеенко прошла сегодня в здании администрации столицы Приморья на внеочередном заседании гордумы. Руководитель города произнес слова присяги и выступил на брифинге перед журналистами, сообщает ЕНВ.

Глава города выступил перед 23 депутатами Думы Владивостока, краевыми и городскими чиновниками, почтенными гражданами, представителями общественности. Виталий Веркеенко в словах торжественной присяги обещал работать на благо горожан, честно и беспристрастно выполнять свои обязанности.

Как водится, представители политического истеблишмента поддержали (по крайней мере, на словах, нового мэра), за что Веркеенко был им благодарен. Депутат Госдумы Сергей Сопчук предупредил, что "должность главы не только хозяйственная, много политики", митрополит Вениамин указал на "тяжкий крест" Веркеенко, а бывший председатель исполкома Владивостока Евгений Блинов посетовал, что "вам достается плохой город" с большим количеством долгов.

После инаугурации Веркеенко провел брифинг. Отвечая на вопрос журналиста о маленьком размере оплаты, которая поступает из бюджета на питание младших школьников, глава указал, что "знаком с вопросом". "Сейчас я погружаюсь в проблематику, - отметил Виталий Веркеенко. – Есть самые наболевшие вопросы, которые будем решать сразу, но есть и требующие комплексного подхода. Это коммунальное хозяйство, отсутствие парковых зон, общественный транспорт и так далее". Глава отметил, что готов к непогоде на Новый год – "штаб работает на первом этаже, сводки оперативно поступают мне на стол и телефон".