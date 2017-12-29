Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Новый год – пора исполнения желаний, веры в чудо, ожидание сказки. Главным волшебником, которого с одинаковым нетерпением и восторгом ждут как взрослые, так и дети, был и остается Дедушка Мороз. О непростой профессии "сказочного великана" ЕНВ рассказал настоящий приморский Дед Мороз Евгений Ширин.

Ширин Евгений Юрьевич, родился 25 марта 1983 года во Владивостоке. Учредитель и генеральный директор ООО "Дальневосточная рекламно-производственная компания", ООО "Профил", Дед Мороз.

Евгений Юрьевич, Дед Мороз – не основная Ваша профессия. Вот уже одиннадцать лет вы каждый год из серьезного бизнесмена превращаетесь в сказочного персонажа, Дедушку Мороза, то есть пару недель в году занимаетесь конкретно актерской деятельностью. С чего все началось?

Во-первых, актерская деятельность при грамотном подходе автоматически переходит в плоскость бизнеса, но об этом расскажу чуть позже. Что касается образа Деда Мороза. Все началось лет 12 назад, когда я проспорил друзьям "желание". Они загадали, чтобы я поработал Дедом Морозом. Не представляя, что это такое, я устроился промоутером в одну из крупнейших компаний по продаже компьютерной техники во Владивостоке, и недели полторы ходил по городу с коробкой из-под системного блока в костюме Санта Клауса. Понравилась реакция людей на сказочного персонажа, тот позитив, который буквально витает в воздухе: все улыбаются, просят сфотографироваться. Принял решение на следующий год поработать Дедом Морозом самостоятельно. Нашел в Интернете какие-то конкурсы, взял в аренду костюмы, и, отработав две недели, с удивлением понял, что "морозный" заработок раза в два превысил среднемесячный доход. Тогда я решил заняться работой "Деда Мороза" серьезно, тем более фактура и рост 1,97 метра позволяют. В первую очередь, заказал хороший костюм. Костюм – это основа образа и серьезные инвестиционные вложения. Первый обошелся около 20 тыс. рублей, через несколько лет сшил второй за 50 тысяч, сейчас третий – стоимостью более 250 тысяч рублей.

Вспоминая первые выступления понимаю, какой это был "треш": толком не знаешь, что делать, что говорить, какие проводить конкурсы – выезжал исключительно за счет фактуры. Со временем пришло понимание с кем и как работать, что "заходит" всегда, что – по ситуации, а от чего стоит вообще отказаться. Главное – подарить праздник, создать некий "вау-эффект", чтобы каждый почувствовал себя хотя бы на мгновение в сказе.

Зачем Деду Морозу Снегурочка? Не проще ли работать одному?

Работа Деда Мороза кардинально отличается от работы ведущего. За вечер можно объехать 5-7 заведений, в каждом из которых выступаешь по 20-30 минут. Весь реквизит должен помещаться в мешке, т.к. нет времени все заранее подготовить, разложить перед выступлением. Главная задача Снегурочки как раз вовремя подавать нужный реквизит. Дед Мороз – ключевая фигура, он непосредственно ведет блок. Тратить время на самостоятельный поиск нужного предмета в мешке – ненужная заминка, которая разрушает сказочный ореол. Не забывайте, что костюм хоть и выглядит эффектно, но крайне неудобен в работе. Шаровары, валенки, кафтан, пояс, шуба, парик, борода, шапка, посох – это 25-30 кг веса, плюс увеличенные габариты, плюс очень жарко и крайне небольшой обзор. Кстати, именно поэтому Дедушка такой "представительный" и неповоротливый. В общем, для яркого выступления без Снегурочки не обойтись. И это только с "технической" стороны.

Есть еще и "эстетическая": красивая девушка с отличным вокалом – это украшение любого праздника. "Внучек" я отбираю на конкурсной основе. Это миниатюрные молодые девушки славянской внешности, глядя на которых у заказчика, как говорится, глаз радуется, и с которыми хочется сфотографироваться. Кроме того, обязательное условие для моих Снегурочек – умение петь. Наличие хорошего вокала задает тон праздника и становится триумфальным аккордом в завершении выступления. Так что, настоящему Дедушке Морозу Снегурочка очень нужна.

Что касается конкурсов, какие пользуются наибольшей популярностью у взрослой публики?

С одной стороны, конкурсы должны быть максимально зрелищными, с другой – достаточно простые, то есть, с использованием минимального количества реквизита. Стараюсь брать реквизит в запасе, на 7-8 конкурсов, так как никогда не знаешь, что "зайдет", а что нет. Важно психологически верно определить настроение людей, мы ориентируемся на публику, как говорится, на месте. Например, игру в "Крокодила" хорошо воспримет компания 20-30 человек, когда все друг друга знают. Но эта игра совершенно не подходит для большого коллектива в 200-300 человек.

Безусловно, есть классические конкурсы, которые нравятся всем без исключения. Например, с точки зрения вовлеченности в игру, отлично использую конкурс "Силомер" – кто больше выжал, тот и молодец. Причем на него выходят даже те, кто принципиально не любит участвовать в праздничных развлечениях, практически всем интересно проверить свою мощь.

Можно со взрослыми поиграть в сказку, организованную по типу детского утренника, и для многих людей это будет реальное возвращение в детство. По сути, практически каждый взрослый человек в душе ребёнок и ждет чудес, верит в волшебство, стесняясь в этом признаться даже себе самому. Единственное время, когда можно открыто "верить" в чудо – это Новый год.

А каким, по Вашему мнению, должен быть Настоящий Дед Мороз?

- Прежде всего, это добрый сказочный великан, то есть, Дед Мороз должен быть не просто большим, а даже огромным. Во-вторых, костюм настоящего сказочного Дедушки должен быть шикарным. Мой костюм максимально настоящий – рукавицы, например, из дубленки, и пусть в них жарко, зато они смотрятся как аксессуар настоящего Деда Мороза, прилетевшего с холодного Севера. Посох – больше двух метров, массивная шапка, богатая шуба, расшитая дорогими стразами, длинная пушистая борода. Костюм – это антураж. Бутафория сразу видна, люди понимают, что это наряженный дядька и не воспринимают персонажа всерьез. Приход Деда Мороза должен неизменно вызывать у людей восторг, эффект "вау", а это произойдет при совокупности четырех составляющих: большого роста, реалистичного костюма, низкого голоса и уверенной подачи себя как "настоящего волшебника", который прибыл подарить радость.

При этом, отношение к гостям должно быть искренним, словно перед тобой старые друзья. Взрослые и дети одинаково остро чувствуют фальшь. Приехать, срубить "бабла" и уехать вы, конечно, сможете, но не удивляйтесь, если на следующий сезон такой "дед мороз" никому не будет нужен.

Как раз, следующий вопрос про финансовую составляющую: работа Дедом Морозом для Вас – это больше хобби или бизнес?

Дед Мороз – это сугубо коммерческий проект, и если проект не приносит денег, значит он нерентабелен, пора его закрывать. В любой коммерческий проект нужно вкладываться. Костюмы, реквизит, оплата водителю, зарплата Снегурочки, реклама, и так далее. Главное правило бизнеса – бизнес должен окупать сам себя. То есть, я не только должен выйти на точку безубыточности, но и получить прибыль. Если говорить в среднем, чистыми за сезон, который начинается 15 декабря и заканчивается 31 декабря (не беру в расчет разовые выезды в январе), я зарабатываю от 300 до 500 тысяч. Если смотреть о потенциале проекта "Дед Мороз", развивая рекламное направление "деда" как бренда, можно выйти на прибыль до двух миллионов рублей. Идей очень много, их реализация намечена на 2018-2021 гг.

Кто чаще всего приглашает Вас в качестве Деда Мороза на праздники?

У меня как у Деда Мороза, пожалуй, самые высокие цены в городе: от 5 тыс. рублей за 10-15 минут в обычные дни и до 14,5 тысяч за час 31 декабря. Основные клиенты – это компании, которые приглашают для рекламных активностей и на корпоративные праздники. Учитывая мои цены, для персональных поздравлений приглашают достаточно обеспеченные люди. При этом, я каждый год бесплатно поздравляю детишек в больницах, детских домах – считаю, что Новый год и Настоящий Дед Мороз должны быть у каждого, особенно тем, кому сейчас тяжело. Например, в этом году мы совместно со спонсорами организуем поздравление в онкологическом центре. Кроме того, у меня есть определенные традиции. Например, выезжая на поздравления 31 декабря, я обязательно останавливаюсь возле какого-нибудь поста ДПС и поздравляю полицейских с Новым годом. Еще одной традицией стало проведение в соцсетях розыгрышей на бесплатные поздравления от Деда Мороза, в этом году было разыграно шесть таких безвозмездных поздравлений.

А как вы ищете клиентов?

30-40% – это клиенты, с которыми я работаю из года в год на постоянной основе. Город у нас небольшой, так что "сарафанное радио" дает хороший поток заказов. Схему "холодных" звонков принципиально не использую, так как считаю пустой тратой времени. Кому надо – сам позвонит, телефон в открытом доступе на сайте, на Фарпосте, в соцсетях.

Иногда заказы на корпоративные праздники поступают от праздничных агентств, но, по сути, агентствам со мной работать не выгодно, я не делаю скидок, им проще привлекать более бюджетных персонажей. Что касается ресторанов, в которых проходят корпоративы, с каждым нужно договариваться отдельно. Обычно переговоры начинаются в августе – сентябре, к середине ноября, как правило, уже забронировано 60-70% времени.

Очень многие люди, приглашающие Деда Мороза, настаивают, чтобы он выпил с ним. Как не стать алкоголиком в таком плотном графике праздников?

Так как не люблю усложнять себе и другим жизнь, я все коммерциализировал. Хотите выпить с Дедом Морозом? Пожалуйста! 100 грамм водки или аналогичного по крепости напитка – 5 тысяч рублей. Это вынужденная мера, сдерживающий фактор. Вы же не хотите, чтобы к вам пришел выпивший Дед, особенно, если нужно поздравить ребенка.

То есть, люди, чтобы выпить с Дедом Морозом должны заплатить?

Да. В таком случае, и человека не обижаешь, так как я вроде не отказываюсь, но услуга платная, с другой стороны, желающих платить, как и следовало ожидать, мало, соответственно, проблема алкоголя отпадает сама собой. Хотя… однажды приехавшим во Владивосток москвичам удалось-таки попить со мной коньячку на 25 тысяч! Но это исключение, а не правило.

11 лет работы Дедом Морозом – это наверняка целый кладезь интересных историй. Расскажите несколько самых запомнившихся.

Классных историй очень много. За это я и люблю Деда Мороза – он несет столько позитива, сколько и не снилось ни одному другому персонажу. Запомнился случай, когда парень с моей помощью сделал предложение девушке. Мы со Снегуркой, как обычно, поздравили гостей, подарили молодой женщине огромную красивую коробку. В ней по принципу матрешки было еще штук 10 коробок. А в последней – записка: посмотри в окно. Вот, она выглядывает, а там, в середине огненного сердца стоит парень с кольцом и просит ее руки.

Другой случай был еще более трогательным. Отец случайно нашел письмо своей дочери Деду Морозу, когда ей было лет 7. И вот спустя много лет, он осуществляет ее желание. Приходит Дед Мороз, то есть я, сообщает, что нашел потерянное письмо и дарит уже взрослой женщине серьги, которые она просила много лет назад. Историй очень много. Дня не хватит все рассказать.

Хочу только отметить, что не обязательно надевать костюм, чтобы стать добрым волшебником. Достаточно чуть-чуть внимательнее относится к своим близким, немного больше радовать семью, дарить позитивные моменты друзьям. Для того, чтобы нести добро – перевоплощаться в сказочного персонажа не нужно.

Что пожелает всем нам Настоящий Дед Мороз в новом 2018 году?

К сожалению, многие проблемы у людей накручены искусственно. Поэтому, отсекайте все ненужное, мыслите позитивно, в любых ситуациях включайте разум, но, при этом, не оставляйте веру в чудо. Желаю всем и каждому помнить: на Дедушку Мороза надейся, но сам не плошай! С наступающим всех Новым годом! С новым счастьем!