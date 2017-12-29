В Приморье суд конфисковал свыше 15 млн. рублей у осужденного за взятку чиновника

Прокуратура Приморского края инициировала процедуру контроля за расходами бывшего начальника управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора по Приморскому краю. По итогам проверки установлено, что указанное лицо не предоставило сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы объектов недвижимости и транспортного средства, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Так, в период с 2012 по 2015 гг., когда фигурант занимал должность начальника управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора по Приморскому краю, он приобрел 3 квартиры, 1 гараж и автомобиль. Стоимость указанных объектов составляла 15 млн 190 тыс. рублей, что превышало его общий доход за три года, предшествующие году покупки имущества, а совокупный доход чиновника за 2009-2015 гг. составил почти в три раза меньше указанной суммы.

На указанное лицо распространялись положения Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В соответствии с требованиями этого закона Губарев обязан был представить сведения о расходах, в том числе о сделках по приобретению имущества, стоимость которого превышала его общий доход за три последних года. Он также должен был указать и источники получения средств, за счет которых эти сделки совершены.

Между тем, перечисленные обязательства чиновником исполнены не были. Более того, стоимость нескольких объектов недвижимого имущества и автомашины была им существенно занижена, а право собственности в отношении двух квартир и гаража оформлено на его совершеннолетнего сына.

Учитывая данные обстоятлеьства, прокурор края обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. В целях обеспечения иска по заявлению прокурора наложен арест на оспариваемое имущество.

По итогам судебного рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены. Фрунзенским районным судом г. Владивостока принято решение об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 15 млн. руб., принадлежащего бывшему начальнику управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора по Приморскому краю.

Кроме этого, на минувшей неделе Ленинский районный суд города Владивостока вынес приговор экс-чиновнику, признав его виновным во взяточничестве и приговорив за содеянное к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 11 млн. рублей. Суд также лишил осужденного права занимать государственные и муниципальные должности сроком на 5 лет, а так же ранее присвоенного классного чина.