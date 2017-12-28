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Экономика

27 декабря 2017, 19:50
Рыбопромышленные активы Приморья опять отошли к Камчатке

Рыбопромышленные активы Приморья опять отошли к Камчатке

ПАО "Океанрыбфлот" присоединило "Огни Востока" и "Дальинторг"

Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России - ПАО "Океанрыбфлот" - зарегистрированная в Петропавловске-Камчатском, присоединило приморские рыбодобывающие компании ООО "Огни Востока" и АО "Дальинторг". Ранее указанные предприятия контролировались экс-депутатом Госдумы, бизнесменом Русланом Кондратовым, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Интерфакс".

В понедельник акционеры "Океанрыбфлота" на внеочередном собрании утвердили решение о реорганизации компании путем присоединения ООО "Огни Востока". Ранее, 15 декабря, акционеры утвердили договор о присоединении АО "Дальинторг".

В конце ноября "Океанрыбфлот" зарегистрировал дочернее ООО "Огни Востока" (реорганизовано из РК "Огни Востока"), в сентябре - дочернее АО "Дальинторг" (реорганизовано из АО "Внешнеэкономическое объединение "Дальинторг").

Таким образом, рыбопереработчик завершил присоединение двух крупных рыбодобывающих предприятий Приморского края. По состоянию на сентябрь 2017 года "Океанрыбфлот" является четвертой по объему квот - 273 тысячи тонн - рыбодобывающей компанией в России.

Напомним, весной ООО "Ролиз" (известная в Приморье рыболовная компания, входит в крупнейший в России рыболовный "Норебо Холдинг", владеющий 437 тысяч тонн квот) - поменяло налоговую прописку с Владивостока на Петропавловск-Камчатский. 

Комментируя успешные итоги путины 2016-2017 года, руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Сергей Наставшев прогнозировал, что в отрасли "продолжится консолидация активов, укрупнение бизнеса", связанная в частности, с конкуренцией за квоты. Следовательно, продолжится миграция активов из одних регионов в другие. Впрочем, Наставшев ожидал, что консолидация будет происходить, в том числе, и на основе зарегистрированных в Приморье компаний.

Метки: Ролиз, рыба

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