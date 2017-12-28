"Снежный Апокалипсис" на Новый год пророчат Приморью синоптики

Примгидромет объявил штормовое предупреждение на 31 декабря, снег и сильный ветер будут наблюдаться также в первый день 2018 года, сообщает ЕНВ.

В субботу антициклон обусловит морозную, без осадков погоду. Днём столбики термометров поднимутся до −6…−13 °C, местами на юге до 0 °C. Но в канун Нового года синоптическая ситуация над югом Дальнего Востока резко изменится. С районов Жёлтого моря на акваторию Японского моря выйдет активный циклон, который станет причиной резкого ухудшения погоды в Приморском крае.

Циклон, выйдя на акваторию Японского моря, в дальнейшем будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья. На большей части края, в том числе, во Владивостоке, ожидается сильный снег с количеством до 6–18 мм за 12 часов, местами пройдёт очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов. Общее количество выпавшего снега может составить 1–3 месячные нормы. Снегопады будут сопровождаться гололёдом, метелями, ветром скоростью 15–20 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду.

На дорогах ухудшится обстановка из-за снежных накатов и заносов. 1 января непогода сохранится.

Впрочем, существует и вторая версия движения циклонического вихря, он, возможно, пройдет южнее, над центральной частью Японского моря. В этом случае снега в Приморье выпадет меньше.