"Налог на выезд" в Японии вызвал неоднозначные оценки

Планируемое введение японским правительством "налога на выезд" для внутренних и иностранных туристов вызвало неоднозначные оценки в самой стране. Притом, до сих пор не получен официальный ответ от властей на то, куда будут уходить средства с этого сбора, сообщает ЕНВ.

Само японское правительство возлагает большие надежды на налог. Считается, что туристический бум будет продолжаться и после проведения Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио. По оценкам правительства, всего на соревнования приедут около 40 миллионов иностранцев. Большой приток иностранных посетителей требует от властей Японии обеспечения достаточного финансирования на улучшение инфраструктуры и предоставление услуг для туристов в стране, которая гордится своим гостеприимством.

Некоторые туристы поддерживает решение правительства включать в стоимость биллета около 1000 иен (8,9 долларов США) при выезде из Японии морским или авиатранспортом. Однако, основная часть отдыхающих, в том числе сами японцы, выезжающие за границу, не уверены в том, что выплаченные ими деньги принесут им пользу.

"Вообще введение налога - не очень хорошая идея, - сказала 47-летняя туристка из Тайваня Ван Пэй Сянь приехавшая в Японию на 6 дней. – Но если я смогу получить более качественные услуги здесь, я думаю, что этот налог оправдан", - уточнила она, прежде чем вылететь из аэропорта Токио.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комейто включила введение нового налога для туристов в пакет реформ, утвержденный в прошлый четверг. Чтобы стимулировать расходы иностранных туристов, таких как госпожа Ван, правящий блок решил упростить существующую систему освобождения от налогов. В настоящее время чтобы претендовать на освобождение от налогов, иностранному туристу в Японии следует потратить, как минимум, 5000 иен.

В последние годы в Японии наблюдается резкое увеличение числа иностранных туристов, число которых уже достигло рекордного уровня в 2017 году, превысив предыдущий максимум (более 24 миллионов) в прошлом году. В 2016 году из Японии выехало около 40 миллионов человек, а это означает, что если бы налог на выезд тогда был принят, это привело бы к доходам в размере около 40 миллиардов иен. "Все сводится к тому, как собираются деньги и на что они идут, - отметила 27-летняя японка Юми Хори, которая в аэропорту ожидала вылет в Канаду. - Мне жаль, что здесь нет связи Wi-Fi".

Данную точку зрения поддерживают не только путешественники, но и некоторые чиновники, а также представители туристической отрасли. Поскольку идея налога на выезд возникла в начале этого года, группа экспертов подготовила доклад о том, как обеспечить финансирование, чтобы сделать Японию страной, ориентированной на туризм. В докладе Японскому агентству по туризму комиссия сделала вывод, что налог в размере 1000 иен или ниже является вполне приемлемым. На это указывают схожие примеры введения налога в других странах, а также оценка потенциального влияния на спрос на иностранные поездки. Так, в Австралии при выезде из страны взымают 60 австралийских долларов (5200 иен). В Южной Корее каждый прилетающий платит около 10 тысяч вон (1000 иен), а тот, кто приезжает в страну по морю - 1000 вон.

Отметим, что сами перевозчики в Японии поддерживают введение налога ввиду оживленного спроса на поездки из страны в последнее время. Эксперты, напротив, полны скепсиса. "Налоговые поступления должны перенаправляться на создание инфраструктуры. Они должны идти на формирование новых туристических маршрутов в отделенных уголках Японии, то есть они должны оживлять экономику в регионах", - отметил старший экономист исследовательского института им. Мидзухо Такаюки Миядзима. – Для этого Японии необходимо преодолеть серьезную нехватку рабочей силы, особенно в сфере услуг, в том числе, тратить поступления от нового налога для решения этой задачи", - заключил он.