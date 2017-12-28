Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

27 декабря 2017, 15:00
Bitcoin сделал скачок от 16 до 12 тыс. долларов и обратно

Bitcoin сделал скачок от 16 до 12 тыс. долларов и обратно

Поведение криптовалюты на рынке крайне нестабильно

Криптовалюта, которая оценивается более чем в $16 тысяч, потеряла более 30% своей стоимости за один день и снизилась до $12 тысяч. После этого также за один день биткойн вернулся к стоимости в $16 тысяч, сообщает ЕНВ.

Крупнейшая в мире и самая известная криптовалюта биткойн потеряла более четверти своей стоимости за один день, упав на 30% на прошлой неделе в пятницу до 11 159,93 долларов за единицу. Несмотря на то, что позднее криптовалюта начала расти, это была худшая неделя для биткойна с 2013 года.

С начала года "цифровая валюта" выросла почти в 20 раз раз, поднявшись с менее чем 1000 долларов за единицу до $17666. Это произошло 17 декабря на биткойн-бирже Bitstamp. На многих других аналогичных площадках биткойн вырос до 20 000 долларов США и выше. Однако с тех пор рост криптовалюты значительно замедлился.

В то время как инвесторы и аналитики считают, что снижение стоимости биткойна стало естественной коррекцией после резкого роста цен, появились дополнительные предупреждения от регуляторов рынка и центральных банков. "В настоящее время не существует цены, которая бы отражала истинную стоимость криптовалюты", - отмечает соучредитель сингапурской криптовалютной биржи COSS Андрей Попеску. Председатель Управления по ценным бумагам Израиля Шмуэль Хаузер заявил в понедельник, что будет предлагать регулировать сделки с криптовалютой на Тель-авивской фондовой бирже. Центральный банк Сингапура на прошлой неделе заявил, что недавний рост цен на этом рынке обусловлен спекуляциями, поэтому, по словам его представителей, риск резкого падения биткойна был очень высоким.

Отметим, что цены на конкурирующие криптовалюты, упавшие на прошлой неделе вместе с биткойном, также частично стабилизировались. Так, курс на вторую по величине криптовалюту Ethereum восстановился с 689 до 771 доллара США. Впрочем, это все еще далеко от максимума в $900, достигнутого на прошлой неделе в канун падения на рынке.

Метки: Bitcoin, криптовалюта

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Рыбопромышленные активы Приморья опять отошли к КамчаткеРыбопромышленные активы Приморья опять отошли к Камчатке
вчера, 19:50
ПАО "Океанрыбфлот" присоединило "Огни Востока" и "Дальинторг"
В 2018 году евро будет расти, а доллар – падатьВ 2018 году евро будет расти, а доллар – падать
вчера, 13:30
Возможные тенденции будущего года на мировом валютном рынке – в материале ЕНВ
Приморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в ЯпониюПриморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в Японию
26 декабря 2017, 22:30
Чтобы преломить эту тенденцию, необходимо развивать рыбные рынки на территории края

Последние новости

"Снежный Апокалипсис" на Новый год пророчат Приморью синоптики"Снежный Апокалипсис" на Новый год пророчат Приморью синоптики
вчера, 18:50
Циклонический вихрь из Жёлтого моря принесет непогоду 31 декабря и 1 января
"Налог на выезд" в Японии вызвал неоднозначные оценки"Налог на выезд" в Японии вызвал неоднозначные оценки
вчера, 16:20
Тот, кто захочет выехать из страны, должен будет уплатить 1000 иен
Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 90 тысяч литров алкоголяПолиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 90 тысяч литров алкоголя
вчера, 14:40
Сотрудники приморской полиции проводят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением правил оборота алкогольной продукции

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1
27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+