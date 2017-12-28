Bitcoin сделал скачок от 16 до 12 тыс. долларов и обратно

Криптовалюта, которая оценивается более чем в $16 тысяч, потеряла более 30% своей стоимости за один день и снизилась до $12 тысяч. После этого также за один день биткойн вернулся к стоимости в $16 тысяч, сообщает ЕНВ.

Крупнейшая в мире и самая известная криптовалюта биткойн потеряла более четверти своей стоимости за один день, упав на 30% на прошлой неделе в пятницу до 11 159,93 долларов за единицу. Несмотря на то, что позднее криптовалюта начала расти, это была худшая неделя для биткойна с 2013 года.

С начала года "цифровая валюта" выросла почти в 20 раз раз, поднявшись с менее чем 1000 долларов за единицу до $17666. Это произошло 17 декабря на биткойн-бирже Bitstamp. На многих других аналогичных площадках биткойн вырос до 20 000 долларов США и выше. Однако с тех пор рост криптовалюты значительно замедлился.

В то время как инвесторы и аналитики считают, что снижение стоимости биткойна стало естественной коррекцией после резкого роста цен, появились дополнительные предупреждения от регуляторов рынка и центральных банков. "В настоящее время не существует цены, которая бы отражала истинную стоимость криптовалюты", - отмечает соучредитель сингапурской криптовалютной биржи COSS Андрей Попеску. Председатель Управления по ценным бумагам Израиля Шмуэль Хаузер заявил в понедельник, что будет предлагать регулировать сделки с криптовалютой на Тель-авивской фондовой бирже. Центральный банк Сингапура на прошлой неделе заявил, что недавний рост цен на этом рынке обусловлен спекуляциями, поэтому, по словам его представителей, риск резкого падения биткойна был очень высоким.

Отметим, что цены на конкурирующие криптовалюты, упавшие на прошлой неделе вместе с биткойном, также частично стабилизировались. Так, курс на вторую по величине криптовалюту Ethereum восстановился с 689 до 771 доллара США. Впрочем, это все еще далеко от максимума в $900, достигнутого на прошлой неделе в канун падения на рынке.