Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 90 тысяч литров алкоголя

В рейдах по пресечению незаконного оборота алкоголя вместе с полицейскими принимают участие представители общественных организаций, специалисты контролирующих органов, члены добровольных народных дружин. Главной их целью является забота о здоровье и жизни граждан, которые нередко оказываются в опасности из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщает ЕНВ со сылкой на УМВД края.

В рамках декриминализации сферы оборота спиртосодержащей продукции сотрудники полиции и общественные активисты проверяют места торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки.

В 2017 году в Приморье пресечены 2868 административных правонарушений, возбуждены 17 уголовных дел о незаконном предпринимательстве в сфере производства и оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Из незаконного оборота выведено свыше 90 тыс. литров алкогольной продукции на сумму свыше 17 млн. рублей.

Изъятый алкоголь уничтожен в установленном законодательством порядке на специализированном предприятии.

Напомним, стоимость бутылки шампанского 0,7 литра должна составлять не менее 164 рублей, стоимость бутылки водки 0,5 литра – не менее 205 рублей. Кроме того, при покупке алкогольных напитков покупателю обязаны выдать чек со специальным QR-кодом. По нему пользователи смартфонов могут проверить легальность алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Программу можно в свободном доступе найти в интернет-магазинах.