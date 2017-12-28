Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 декабря 2017, 14:40
Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 90 тысяч литров алкоголя
Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 90 тысяч литров алкоголя

Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 90 тысяч литров алкоголя

Сотрудники приморской полиции проводят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением правил оборота алкогольной продукции

В рейдах по пресечению незаконного оборота алкоголя вместе с полицейскими принимают участие представители общественных организаций, специалисты контролирующих органов, члены добровольных народных дружин. Главной их целью является забота о здоровье и жизни граждан, которые нередко оказываются в опасности из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщает ЕНВ со сылкой на УМВД края.

В рамках декриминализации сферы оборота спиртосодержащей продукции сотрудники полиции и общественные активисты проверяют места торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки.

В 2017 году в Приморье пресечены 2868 административных правонарушений, возбуждены 17 уголовных дел о незаконном предпринимательстве в сфере производства и оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Из незаконного оборота выведено свыше 90 тыс. литров  алкогольной продукции на сумму свыше 17 млн. рублей.

Изъятый алкоголь уничтожен в установленном законодательством порядке на специализированном предприятии.

Напомним, стоимость бутылки шампанского 0,7 литра должна составлять не менее 164 рублей, стоимость бутылки водки 0,5 литра – не менее 205 рублей. Кроме того, при покупке алкогольных напитков покупателю обязаны выдать чек со специальным QR-кодом. По нему пользователи смартфонов могут проверить легальность алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Программу можно в свободном доступе найти в интернет-магазинах.

Метки: алкоголь, МВД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Снежный Апокалипсис" на Новый год пророчат Приморью синоптики"Снежный Апокалипсис" на Новый год пророчат Приморью синоптики
вчера, 18:50
Циклонический вихрь из Жёлтого моря принесет непогоду 31 декабря и 1 января
Плата за проезд в общественном транспорте может подняться до 27 рублейПлата за проезд в общественном транспорте может подняться до 27 рублей
вчера, 14:00
Сейчас проезд в автобусах стоит 21 рубль, принято решение о повышении стоимости с 2018 года до 23 р.
Владивосток победил в голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018Владивосток победил в голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018
вчера, 13:50
В шорт-лист городов-претендентов вошли также Красноярск, Тюмень и Таллин

От первого лица

Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1
27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

РќРѕРІРѕСЃС‚Рё smi2.ru
© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+