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Общество

27 декабря 2017, 14:00
Плата за проезд в общественном транспорте может поднятся до 27 рублей

Плата за проезд в общественном транспорте может подняться до 27 рублей

Сейчас проезд в автобусах стоит 21 рубль, принято решение о повышении стоимости с 2018 года до 23 р.

С 1 января 2018 года изменится оплата за проезд на автомобильном общественном транспорте в Приморье. Сейчас стоимость проезда в автобусах составляет 21 рубль. Как сообщили в краевом департаменте по тарифам, в ведомство обратились организации, осуществляющие пассажирские перевозки, с предложением пересмотреть тариф оказания услуги, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Осенью в краевой департамент по тарифам обратились организации, осуществляющие пассажирские перевозки в Приморье, с предложением пересмотреть тариф на услугу. Предприниматели предложили поднять плату за проезд до 27 рублей, однако, предлагаемый тариф не был подтвержден документами. При этом, в департаменте по тарифам считают, что эксплуатационные затраты транспортников на топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт объективно выросли. Соблюдая баланс интересов между потребителями и производителями услуги, специалисты, методом индексации с применением индекса потребительских цен, утвержденных Минэкономразвития России, повысили стоимость проезда на 2 рубля. 

"Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 27 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее эксплуатационные затраты транспортников – топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт – растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф. Но нам важно соблюсти баланс интересов, между потребителями услуги и ее производителями, поэтому рост стоимости составит только 2 рубля", – сообщили специалисты, отметив, что регулируемые тарифы на 2018 год установлены методом индексации с применением индекса потребительских цен, утвержденных Минэкономразвития России.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на 1 рубль. В начале 2000-х проезд в городском автобусе во Владивостоке обходился пассажиру в 4 рубля. С тех пор стоимость постоянно дорожала. Допустим, в 2011-м и январе 2012 года тариф был увеличен в два этапа – с 11 до 13, а затем до 15 рублей. Одним из условий повышения стоимости проезда является соблюдение транспортниками условия об обновлении автопарка предприятий.

Метки: тариф, транспорт

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