Владивосток победил в голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018

Народное голосование завершилось в 7 часов утра, Владивосток вышел на первое место, опередив своего ближайшего конкурента - город Иркутск, на 254 голоса. По итогам голосования в шорт-лист городов-претендентов вошли также Красноярск, Тюмень и Таллин. Победитель будет объявлен 27 января 2017 года на конференции Тотального диктанта в Новосибирске, сообщает ЕНВ.

Механизм выбора новой столицы диктанта состоит из 3х этапов: с 1 октября по 10 ноября проходил прием заявок от желающих городов-участников. С 13 ноября по 26 декабря 2017 года на официальном сайте проекта totaldict.ru было запущено голосование, где каждый мог повлиять на судьбу Тотального диктанта следующего года и выбрать столицу акции.

В итоге за города было отдано 99 872 голоса. Первое место занял Владивосток, набрав 25 952 голоса, "серебро" досталось Иркутску, набравшему 25 689 голосов. Борьба между двумя городами стала главной интригой первых выборов столицы диктанта. На третье место стремительно ворвался Красноярск, еще недавно боровшийся с Пермью за выход в топ-5, и набравший 7 744 голоса. Четвертую строчку заняла Тюмень с 7 690 голосами, а замкнул шорт-лист единственный зарубежный город в конкурсе – Таллин, набравший 6946 голосов.

"Это наш первый опыт выбора столицы Тотального диктанта и мы даже не могли ожидать, что внутри первой "шестерки" возникнет такая напряженная борьба: каждое утро мы наблюдали, как меняется расстановка сил среди претендующих на победу. Первое и второе место непрерывно делили между собой Иркутск и Владивосток. Тюмень и Таллин постоянно менялись местами в борьбе за "бронзу". За то, чтобы войти в пятерку лидеров непрерывно боролись Пермь и Красноярск. Но на этом интриги не прекратятся: главное решение нас ждет на конференции Тотального диктанта в январе", – комментирует результаты голосования руководитель проекта Ольга Ребковец.

Ровно месяц есть у представителей городов, вошедших в шорт-лист, чтобы подготовиться к презентации города на традиционной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года в Академпарке, и где жюри выберет победителя.