Как модифицированная версия Ту-154 стала основным разведывательным самолетом Китая

За четыре десятилетия эксплуатации Ту-154 конструктора Туполева часто попадал в автокатастрофы. Однако, его модифицированная версия по-прежнему играет важную роль не только в авиационном флоте России, но даже в силах разведки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает ЕНВ.

В декабре 2017 года в военно-воздушных силах Народно-освободительной армии КНР появилась новая модифицированная версия известного российского авиалайнера Ту-154 под названием Ту-154М/Д. Сообщалось, что самолет уже принял участие в тренировочных полётах на дальние расстояния, исследуя маршруты и районы, в которые он никогда раньше не летал.

Впрочем, среди экспертов высказываются сомнения по поводу необходимости работы китайских конструкторов над изобретением советского производства. Они обосновывают свои выводы тем, что за последние десять лет аварии с участием Ту-154М унесли жизни более 2 тысяч человек. В декабре прошлого года Ту-154М потерпел крушение вскоре после взлета из Сочи. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли, в том числе 64 члена ансамбля песни и пляски им. Александрова – российского военного хора, направлявшегося в Сирию.

Ту-154М также давно используется в гражданской авиации КНР, и когда-то был ключевым гражданским пассажирским самолетом на материковом Китае. Впрочем, два случая крушения китайских "тушек" все изменили. Авиакатастрофы 1994 и 1999 годов унесли жизни 224 человек. Эти инциденты подтолкнули авиационные структуры к поэтапному прекращению их использования в Китае. А с 31 октября 2002 года российский авиалайнер был полностью выведен из эксплуатации в китайской "гражданке".

Однако, несмотря на историю авиационных происшествий, военно-воздушные силы НОАК продолжают использовать Ту-154М в качестве основного разведывательного самолета. Так, почему же военно-воздушные силы НОАК по-прежнему используют самолет, произведенный в еще 1960-х годах?

Учитывая суровый климат России, конструктор Туполев разработал самолеты средних размеров для взлета и посадки при всевозможных экстремальных погодных условиях. На наши "тушки" можно легко устанавливать различные электронные устройства. Например, китайцы используют на своих Ту-154М точно такие же радиолокаторы, которые применяются на разведывательном самолете ВМС США P-8 Poseidon.

Кроме того, российские самолеты намного дешевле, чем их западные аналоги – Airbus A320 и Boeing 737. В свое время бюджет НОАК претерпел значительные сокращения, поэтому более дешевыйТу-154 стал единственным вариантом для закупок. "Даже сейчас Ту-154М /Д по-прежнему является основным военным разведывательным самолетом НОАК, потому что в самих рядах военно-воздушных сил этот самолет знают очень хорошо", - отметил китайский эксперт в области военного дела Чжоу Ченминь.

Следует отметить, что в отношении Китая до сих пор действует американское эмбарго на поставку военной продукции, введенное Соединенными Штатами после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Таким образом, самолеты Airbus или Boeing даже теоретически не могут быть привезены в КНР.

Когда Ту-154 был выведен из гражданской авиации Китае в 2002 году, военно-воздушные силы НОАК получили более 100 этих самолетов. Впрочем, как отмечают специалисты, конструкция Ту-154 существенно устарела. Например, салон самолета очень узок и неудобен для размещения личного состава.

Справедливости ради следует отметить, что отчеты о расследованиях аварий с Ту-154 в Китае, проведенные Коммерческой авиастроительной корпорацией страны совместно с авиационными властями, говорят о том, что основной причиной двух падений стал человеческий фактор. В результате расследования аварии 1994 года следователи пришли к выводу, что ошибку допустил обслуживающий персонал. Тогда в результате несчастного случая погибли 160 человек. Следует сказать, что это была самая крупная авиакатастрофа в Китае с момента создания Китайской Народной Республики в 1949 году. Вторая авария, произошедшая в Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) в 1999 году имела схожую причину. Выяснилось, что работники службы безопасности установили палубу самолета в неправильном месте. Крушение унесло еще 64 жизни.

По сравнению с отраслью гражданской авиации, воздушные силы НОАК имеют гораздо более строгую систему технического обслуживания, которая, к тому же, была ужесточена после двух трагедий в 90-х. Военные пилоты также, как правило, лучше обучены и более опытны, чем их гражданские коллеги.

Зачем адаптировать пассажирский авиалайнер для военных целей?

Основная часть военных самолетов, используемых для разведывательных миссий, представляет собой модифицированные версии гражданских самолетов, которые сложнее обнаружить силам противника. Именно по этой причине ВМС США разработали P-8 Poseidon на базе Boeing 737.

Китаю еще только предстоит разработать собственные самолеты для военных нужд. Производство 78-местных самолетов ARJ-21 и 168-местных лайнеров C919, разработанных Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), сильно зависит от иностранных поставщиков. Двигатели и аппаратура к китайским самолетам поставляется из США.

Кроме того, НОАК пыталась модифицировать самолеты военного назначения Юань-8 и Юань-9 под нужды национальной разведки. Однако, военный эксперт из Макао Антони Вонг Донг заявил, что ни один из них не сможет полностью заменить Ту-154. "Разведывательные Ту-154М /Д и военные самолеты Юань-8 и Юань-9 дополняют друг друга, но никак не выполняют схожие функции, в этом плане вариантов у НОАК немного", - пояснил Вонг.